Công an Lâm Đồng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân; 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐ online) - Sáng 18/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sỹ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (CAND) và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 521 ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Đến dự có Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt; lãnh đạo HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể; đại diện lãnh đạo các địa phương và các cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Lâm Đồng.

Đặc biệt, buổi gặp mặt còn có sự tham dự của Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Chi, thân nhân Anh Hùng Liệt sỹ Lâm Văn Thạnh và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Tặng hoa và quà cho Mẹ Việt Nam Anh Hùng Đặng Thị Chi và thân nhân Anh Hùng Liệt sỹ Lâm Văn Thạnh

Trong diễn văn ôn lại truyền thống 75 năm Ngày truyền thống CAND, Đại tá Lê Vinh Quy - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhấn mạnh đến những thành tích, truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam nói chung và Công an tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại buổi gặp mặt

Ông nhấn mạnh: “Trong kháng chiến cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Công an Lâm Đồng đã thể hiện rõ phẩm chất, bản lĩnh truyền thống của CAND Việt Nam, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, về ý thức phục vụ Nhân dân, về tinh thần cảnh giác cách mạng, về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng. Đó là những chiến công của các chiến sỹ An ninh Nhân dân trong trận chiến thầm lặng, là chiến công của các chiến sỹ Cảnh sát Nhân dân dũng cảm, mưu trí trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, đó là thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sỹ tận tụy trong công tác xây dựng lực lượng, tham mưu, hậu cần, phục vụ đắc lực cho công tác chiến đấu của toàn lực lượng, trong số đó có 112 người con ưu tú đã anh dũng ngã xuống, hàng trăm thương binh, bệnh binh, tiêu biểu là đội cảm tử Phan Như Thạch, các đơn vị Anh hùng C15, phòng Bảo vệ chính trị, Công an huyện Đơn Dương; đó là tấm gương mưu trí, dũng cảm hy sinh của các Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Văn Trúc, Đoàn Đức Ngọc, Lâm Văn Thạnh và nhiều tập thể, cá nhân khác… đã và đang là những tấm gương mãi mãi chói ngời cho các thế hệ Công an Lâm Đồng noi theo”.

Đại tá Lê Vinh Quy đọc diễn văn ôn lại truyền thống của ngành và báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 521 ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của Trung ương Đảng và Chính phủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, được sự quan tâm, hướng dẫn thường xuyên của Bộ Công an, sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, toàn diện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác vận động Nhân dân tham gia “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” ở địa phương trong những năm qua đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh nhân nhân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, đối phó có hiệu quả với các hoạt động chống phá của địch và các loại tội phạm, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Đại tá Đào Ngọc Cần - Phó Giám đốc Công an tỉnh

Qua 15 năm triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Lâm Đồng đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Chủ động xây dựng, hoàn thiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, lực lượng Công an làm nồng cốt” trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, củng cố nhiều tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, phát huy tính chủ động, sáng tạo của Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt trao bằng khen của Bộ Công an tặng đại tá Lê Vinh Quy – Giám đốc Công an tỉnh

Thống kê toàn tỉnh đến nay đã phát triển trên 4.000 tổ an ninh nhân dân, 444 đội dân phòng, 924 tổ tuần tra dân cử dân nuôi, trên 1.300 tổ hòa giải, 365 tổ tuần tra nghĩa vụ, qua đó tập hợp quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên từng địa bàn và làm nòng cốt trong công tác hòa giải ở cơ sở. Từ gia đình, thôn xóm, đến các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức tôn giáo đã xuất hiện nhiều mô hình quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự. Toàn tỉnh có 100 mô hình hoạt động hiệu quả, riêng 5 năm gần đây đã xây dựng mới 37 mô hình tự quản về an ninh trật tự trên các lĩnh vực.

Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những kết quả của lực lượng Công an Lâm Đồng trong thời gian qua, đồng thời đề nghị: “Trong thời gian tới, lực lượng Công an Lâm Đồng cần tiếp tục nâng cao công tác xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhất là cần phải xác định đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt lực lượng công an, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác xây dựng phong trào, đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phù hợp với từng thời điểm, từng địa bàn, chú trọng củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công an xã bán chuyên trách và lực lượng giữ gìn an ninh trật tự công sở, cơ sở”.

Đồng chí K’Mák - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh

Đồng chí còn lưu ý lực lượng Công an Lâm Đồng cần tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chăm lo xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng và các hoạt động của ngành.

Nhân dịp này, đồng chí Đoàn Văn Việt đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Đại tá Đào Ngọc Cần - Phó Giám đốc Công an tỉnh; trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước tặng 10 cá nhân thuộc Công an Lâm Đồng vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao bằng khen của Bộ Công an tặng Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an và Cuộc vận dộng “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Ngoài ra, 1 tập thể, 4 cá nhân của Công an tỉnh Lâm Đồng cũng được Bộ công an tặng bằng khen; 17 tập thể và 17 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quyệt định 521 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020; 2 tập thể và 4 cá nhân thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Lạt tháng 6/2020; 12 tập thể và 25 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN