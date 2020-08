Xác định nội dung thi đua theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hết sức quan trọng, Đảng ủy Công an thành phố Đà Lạt đã luôn quan tâm, chỉ đạo toàn lực lượng đơn vị bám sát nội dung thi đua của thành phố, gắn phong trào thi đua “ Vì an ninh Tổ quốc” với phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân”, “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. 5 năm qua, Công an thành phố Đà Lạt đã đạt nhiều kết quả nổi bật, được Thành ủy, UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Trao Bằng khen của Bộ Công an cho Thượng úy Nguyễn Văn Đức - Cán bộ Công an Phường 1, TP Đà Lạt vì có thành tích dũng cảm cứu người bị đuối nước tại Hồ Xuân Hương

5 năm qua, đơn vị đã có 256 lượt tập thể, 522 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác chiến đấu. Nhiều tấm gương tận tụy với công việc, không ngại gian khổ, thời tiết khó khăn khắc nghiệt, vẫn kiên quyết điều tra, làm rõ tội phạm, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ. Đơn vị có 6 tập thể, 25 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Công an thành phố được Bộ Công an tặng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018. Có 3 tập thể, 2 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh chọn tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018.

Thượng tá Nguyễn Văn Châu, Phó Trưởng Công an thành phố Đà Lạt cho biết: Để tạo được phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” liên tục trong lực lượng, Công an thành phố Đà Lạt luôn chủ động và xác định mục tiêu, nội dung của phong trào thi đua. Đồng thời làm tốt công tác xây dựng lực lượng, kịp thời đề xuất khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm và trong các phong trào thi đua. Quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân ở cơ sở, nhất là địa bàn có nhiều khó khăn, gian khổ, phức tạp về an ninh trật tự. Biểu dương những lực lượng có nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu và có nhiều cố gắng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Tuyên truyền về các tấm gương người tốt - việc tốt mang hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân, những tấm gương tận tụy, bản lĩnh, vì Nhân dân phục vụ để góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp trong toàn lực lượng, đơn vị.

Được biết, từ việc phát động thi đua, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc bám sát địa bàn, đối tượng. Qua đó, góp phần quan trọng vào thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn, bảo đảm an ninh chính trị, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, không để hình thành các tổ chức đối lập trên địa bàn. Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Công an thành phố Đà Lạt đã làm giảm tội phạm hình sự so với 5 năm trước đây, tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt 89,35%, vượt 9,35%. Các vụ trọng án được làm rõ đạt 100%, không để xảy ra oan, sai trong hoạt động điều tra. Tỷ lệ xử lý tin tố giác, tin báo tội phạm đạt 92,24%. Số vụ tai nạn giao thông những năm gần đây đã giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí, giảm 21,57% số vụ, giảm 9,17% số người chết và giảm 19,85% số người bị thương.

Từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, trên thực tế xuất hiện nhiều mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hoạt động có hiệu quả và được cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân đồng tình ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao. Cụ thể có 13 loại hình đi vào hoạt động với 431 mô hình phòng chống tội phạm, tổ tự quản an ninh trật tự. Trong đó, có 98 tổ dân phố không có tội phạm, xây dựng được 98 tuyến đường đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nổi bật hơn cả là mô hình camera an ninh với gần 1 ngàn mắt camera, tổng trị giá gần 10 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa trong Nhân dân và Nhà nước đầu tư đã đi vào hoạt động rất hiệu quả. Hỗ trợ đắc lực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố nhiều năm qua.

Trao đổi thêm với phóng viên về nội dung thực hiện thi đua yêu nước trong lực lượng Công an thành phố, Thượng tá Nguyễn Văn Châu cho biết thêm: Với những chủ trương, biện pháp cụ thể, phong trào thi đua “ Vì An ninh Tổ quốc” và xây dựng điển hình tiên tiến đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng và hành động, góp phần ngăn chặn và khắc phục khó khăn, hạn chế yếu kém trong đơn vị. Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, vì Nhân dân phục vụ được lan tỏa trong toàn đơn vị. Xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, cương quyết tấn công tội phạm, đoàn kết giúp đỡ đồng chí, đồng đội, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ đây, đã góp phần quan trọng vào quá trình đưa Đảng bộ đơn vị Công an thành phố Đà Lạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Xứng đáng được nhận Cờ thi đua xuất sắc 3 năm liền từ Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân của Bộ Công an và của Chính phủ. Đơn vị 2 năm đạt đơn vị tiên tiến. 3 năm liền Đảng bộ Công an thành phố đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

NGUYỆT THU