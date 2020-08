Đam Rông: Nhiều kinh nghiệm rút ra từ đại hội cấp cơ sở

Đến thời điểm hiện tại, huyện Đam Rông đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị để hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Những kinh nghiệm được rút ra từ đại hội Đảng cấp cơ sở chính là tiền đề để địa phương này tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện.

Lãnh đạo huyện Đam Rông chúc mừng đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đảng bộ xã Liêng Srônh

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Huyện ủy, Đam Rông có 39 tổ chức cơ sở đảng, bao gồm 11 đảng bộ và 28 chi bộ cơ sở với 1.685 đảng viên. Trước, trong và sau ngày tổ chức đại hội, các địa phương, đơn vị nói chung đều chú trọng công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động thiết thực như phát động Nhân dân dọn dẹp vệ sinh làng xóm, trụ sở và khu công cộng; cắm cờ, băng rôn, khẩu hiệu dọc đường, trụ sở làm việc và các khu dân cư; tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội Đảng các cấp... Điều đó góp phần làm tăng ý nghĩa chính trị của ngày khai mạc và tổ chức đại hội Đảng ở địa phương, đơn vị.

Đảng bộ xã Đạ Rsal và Chi bộ Mặt trận đoàn thể được Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông chọn để tổ chức đại hội điểm; Đảng bộ xã Liêng Srônh được chọn để tiến hành Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy. Sau khi các đơn vị này tiến hành đại hội, các cuộc họp rút kinh nghiệm đã được tổ chức. Từ đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai đại hội các tổ chức cơ sở đảng đồng loạt trên diện rộng. Theo đó, từ ngày 26/3 đến ngày 25/6 vừa qua, 39/39 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở.

Kết quả các đại hội Đảng ở cơ sở cho thấy, dự thảo các báo cáo của đại hội đã cơ bản bám sát tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; nhiều nội dung cô đọng, rõ ý, làm rõ được những kết quả đạt được cũng như hạn chế, nguyên nhân tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua. Qua đó, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp đã nhận được nhiều ý kiến tham gia tranh luận. Các vấn đề bức xúc, nổi cộm được mổ xẻ, bàn bạc, đặc biệt là các chỉ tiêu kinh tế, chỉ tiêu xây dựng Đảng và đi đến thống nhất thực hiện. Thời gian thảo luận góp ý các văn kiện của chi, đảng bộ được lồng ghép, xen kẽ với công tác bầu cử của đại hội, nhưng vẫn giữ được không khí nghiêm túc trong quá trình đại hội diễn ra. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội của các tổ chức cơ sở đảng được thực hiện nghiêm túc chặt chẽ. Các tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, lấy ý kiến của cấp ủy viên đương nhiệm giới thiệu nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới; lấy ý kiến nơi công tác và nơi cư trú của ứng cử viên, thiết lập hồ sơ nhân sự. Đối với các đồng chí trong quy hoạch nhân sự đại hội Đảng cấp cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị của từng đồng chí. Công tác bầu cử trong đại hội các tổ chức cơ sở đảng được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, 100% đại hội các tổ chức cơ sở đảng có kết quả bầu cử đúng với phương án nhân sự đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Chất lượng cấp ủy khóa mới khá đồng đều và cao hơn nhiệm kỳ trước. Đa số thành viên cấp ủy khóa mới đều đủ tuổi tham gia từ 2 nhiệm kỳ trở lên. Thành phần cơ cấu nữ, dân tộc, trẻ tuổi đều đạt và vượt tỷ lệ so với yêu cầu đề ra, độ tuổi trung bình trẻ hơn. 8/8 xã đều đổi mới ít nhất 1/3 cấp ủy khóa cũ. Tuy nhiên, một số tổ chức cơ sở đảng thiếu nguồn cán bộ đạt chuẩn, một số chi bộ do chưa sắp xếp, kiện toàn được nhân sự giữ các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. Do đó, trong đại hội một số tổ chức cơ sở đảng phải để khuyết, chờ bổ sung sau. Số lượng đại biểu bầu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 197 đồng chí đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục và thành phần đại biểu.

Kết thúc đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiều vấn đề còn tồn tại đã được huyện Đam Rông chỉ ra. Trong đó, phải kể đến việc một số tổ chức cơ sở đảng xây dựng nội quy, quy chế chưa chặt chẽ nên việc đảng viên chấp hành về giờ giấc, thời gian tham dự đại hội chưa nghiêm. Vẫn còn những báo cáo thiếu tính thực tiễn, lúng túng trong việc xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiều nơi còn trùng lặp với báo cáo chính trị. Việc xây dựng nội dung nghị quyết đại hội trùng lặp, dàn trải (gần như là báo cáo rút gọn), chưa thể hiện được các mục tiêu trọng tâm. Hầu hết các ý kiến thảo luận tại đại hội là đọc văn bản đã được phân công chuẩn bị trước, nặng về thành tích và kiến nghị cấp trên, chưa đi sâu tìm ra những giải pháp cụ thể, thiết thực có tính đột phá để thực hiện. Công tác chuẩn bị nhân sự ở một số chi bộ, đảng bộ còn thụ động, chưa đánh giá sát tình hình công tác nhân sự. Nhiều đơn vị chưa chuẩn bị được nhân sự, phải để khuyết vì thiếu nguồn cán bộ đạt chuẩn theo quy định. Tổ kiểm phiếu ở một số đại hội chưa nắm vững nguyên tắc, thủ tục, quy định về bầu cử và chưa thành thạo về nghiệp vụ, chuyên môn nên thời gian kiểm phiếu kéo dài, có nơi không công bố rõ thể lệ các loại phiếu bầu như thế nào là hợp lệ, không hợp lệ cho các đại biểu tham dự đại hội biết trước khi bầu cử.

Với sự bám sát của các cơ quan chuyên môn Huyện ủy, những vấn đề còn tồn tại ở các đại hội cơ sở đã được điều chỉnh ngay tại đại hội. Nhờ vậy kết quả đại hội cấp cơ sở đều thành công. Tuy vậy, những thành tựu và hạn chế tại đại hội cấp cơ sở đều là những kinh nghiệm thực tiễn được Huyện ủy Đam Rông ghi nhận để nhìn nhận lại và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra từ ngày 4-6/8 sắp tới.

