Khen thưởng 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào phòng chống tội phạm

(LĐ online) - Sáng 17/8, tại buổi chào cờ đầu tuần của UBND TP Đà Lạt, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San đã biểu dương và trao tặng giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm năm 2020.

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào phòng chống tội phạm

Đây là 6 cá nhân được khen thưởng đột xuất vì đã đề cao cảnh giác, phát hiện và bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma tuý trên địa bàn thành phố.

6 cá nhân vinh dự được nhận giấy khen là: Mai Văn Đình – Cán bộ Đội cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt; Huỳnh Trung Phương – Phó Trưởng Công an phường 9, TP Đà Lạt; Nguyễn Bá Hùng – Cán bộ Công an Phường 9, TP Đà Lạt; Nguyễn Quang Hảo – Cán bộ Công an Phường 10, TP Đà Lạt; Lê Duy Quang - Phó Trưởng Công an Phường 12, TP Đà Lạt; Đinh Văn Hồng – Thành viên Tổ bảo vệ Dân phố Sở Lăng, Phường 10, Đà Lạt.

NGUYỄN NGHĨA