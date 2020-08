Làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn TP Bảo Lộc đã chủ động đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, nhằm phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đã làm tốt vai trò “cầu nối” giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền.

Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn TP Bảo Lộc

Hướng về cơ sở, bám sát địa bàn

Nhiệm vụ, vai trò của MTTQ các cấp là cùng Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp. Trong những năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn TP Bảo Lộc đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cùng với các tổ chức thành viên không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Với phương châm “Hướng về cơ sở, bám sát địa bàn”, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn TP Bảo Lộc đã thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, như: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Chung tay vì người nghèo”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Trong đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là một ví dụ điển hình. Từ năm 2016 đến nay, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn đã tổ chức trên 1.000 buổi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thu hút hơn 80.000 lượt người tham gia. Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần cung cấp thông tin mọi mặt đời sống xã hội đến với các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương, đất nước.

Ông Hoàng Bảo Nguyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, cho biết: “Nhiệm vụ cốt lõi của MTTQ các cấp trên địa bàn là cùng các tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò “cầu nối” giữa Nhân dân với Đảng, với chính quyền. Vì thế, những năm qua, MTTQ thành phố không ngừng đổi mới nội dung hoạt động theo hướng chuyển dần tập trung về cơ sở và các địa bàn dân cư để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Từ đó, gắn việc xây dựng các mô hình mới trên từng lĩnh vực cụ thể sát với thực tế từng địa phương. Cùng với đó, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên còn đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan mật thiết đến quyền lợi trực tiếp của người dân; phối hợp giải quyết kịp thời những điểm nóng, những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở. Nhờ đó, MTTQ các cấp và các thành viên đã trở thành “kênh thông tin quan trọng” để mang tiếng nói, hơi thở của Nhân dân đến với Đảng, chính quyền”.

Những kết quả nổi bật

Một trong những kết quả nổi bật thể hiện vai trò “cầu nối” giữa Nhân dân với Đảng mà MTTQ các cấp TP Bảo Lộc và các tổ chức thành viên đã đạt được chính là Cuộc vận động “Vì người nghèo” và thực hiện chương trình “An sinh xã hội”. Từ năm 2016 đến nay, Ban vận động “Quỹ Vì người nghèo” thành phố và các phường, xã đã vận động được trên 8 tỷ đồng.

Các ban vận động đã tổ chức giải ngân xây dựng 177 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá trên 5 tỷ đồng; sửa chữa 46 căn nhà, với hơn 290 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Ngoài ra, MTTQ thành phố còn hỗ trợ các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên số tiền 420 triệu đồng, để thực hiện công tác giảm nghèo nhanh, bền vững.

Cùng với đó, các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng luôn được quan tâm. Bên cạnh đó, MTTQ còn tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ gia đình bị thiên tai, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2016 đến 2019, vào dịp lễ, tết, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, học sinh nghèo hiếu học… hàng chục ngàn phần quà, học bổng, trị giá hơn 10,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương; đồng thời, vận động, quyên góp hàng ngàn phần quà bằng kinh phí và hiện vật giúp đỡ người dân khó khăn ổn định cuộc sống với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Khi niềm tin được củng cố vững chắc, các tầng lớp nhân dân đã chung sức, đồng lòng đóng góp kinh phí, tài sản, công sức và trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Trong 5 năm qua, có trên 700 hộ dân tự nguyện hiến hàng chục ngàn mét vuông đất xây dựng các công trình nông thôn, đô thị. Cùng với đó, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đến nay, toàn TP Bảo Lộc đã có 50 mô hình giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường được xây dựng và hoạt động hiệu quả. Có thể kể đến như các mô hình: “Đường làng ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Con đường không rác” ở Lộc Nga; mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp” ở phường Lộc Tiến và mô hình “Camera an ninh” ở tất cả các phường trung tâm trên địa bàn thành phố… Đến nay toàn TP Bảo Lộc còn có 165 khu dân cư ký cam kết xây dựng “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội” và “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Ông Hoàng Bảo Nguyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, cho hay: Với những kết quả đạt được là cơ sở để MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt khác, MTTQ các cấp tiếp tục phát huy quyền dân chủ, đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đồng thời, là “cầu nối” để Đảng, chính quyền giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân địa phương. Từ đó, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cùng chung tay xây dựng Bảo Lộc hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025 và trở thành đô thị văn minh trong tương lai.

KHÁNH PHÚC