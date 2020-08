LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH LÂM ĐỒNG

Ra đời trong những ngày sục sôi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vừa xây dựng, củng cố lực lượng, vừa tham gia đánh địch. Biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, vượt qua mọi gian lao thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, đoàn kết kỷ cương, tự lực tự cường, quyết chiến quyết thắng”.

LLVT tỉnh Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới

Dũng cảm, kiên cường đánh thắng mọi kẻ thù

Trong kháng chiến chống Pháp, LLVT tỉnh đã phối hợp và tổ chức đánh 41 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 407 tên địch, phá hủy 5 xe quân sự, đốt 1 đồn địch, thu 245 súng các loại. Trong kháng chiến chống Mỹ, cùng với quân và dân cả nước, LLVT tỉnh Lâm Đồng đã đánh 1.140 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 262.844 tên địch, bắt hơn 1.000 tù binh, phá hủy 726 xe quân sự, phá hủy và bắn rơi 183 máy bay, thu 11.934 súng, phá 1 kho súng, 4 kho đạn, 7 kho xăng; đánh chiếm 10 tiểu khu, chi khu, quận lỵ và 69 đồn bốt, giải phóng 300.000 dân… Từ năm 1975, LLVT tỉnh đã đánh 704 trận, tiêu diệt 16.267 tên địch, thu 2.512 súng các loại, vận động gọi hàng, trình diện hàng ngàn tên địch, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và Nhân dân trong tỉnh giải quyết cơ bản vấn đề Fulro vào năm 1987. Từ năm 1982-1989, LLVT tỉnh đã cử 38 cán bộ, chuyên gia quân sự và trên 1.000 chiến sĩ tham gia giúp nước bạn Campuchia chiến đấu chống lại nạn diệt chủng, phối hợp với các đơn vị bạn loại khỏi vòng chiến đấu hơn 4.000 tên Polpot, thu trên 600 súng các loại, giúp Nhân dân Campuchia ổn định cuộc sống, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế vẻ vang.

Những chiến công oanh liệt của LLVT tỉnh Lâm Đồng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được Đảng, Nhà nước, Quân đội, các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Vinh dự và tự hào hơn khi ngày 23 tháng 6 năm 2003 Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Nhân dân và LLVT tỉnh Lâm Đồng.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Những năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận chiến tranh Nhân dân, xây dựng và nâng cao các tiềm lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. LLVT tỉnh không ngừng được lớn mạnh, đến nay, các đơn vị trong LLVT tỉnh đã có bước phát triển đồng bộ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn được Nhân dân yêu mến, LLVT tỉnh được cấp ủy, chính quyền các cấp tin tưởng, Nhân dân yêu mến.

Từ đầu năm đến nay, LLVT tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2020; thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, tổ chức, biên chế đúng quy định; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020; tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức 8 khu cách ly y tế như: Bệnh xá H32, Trung đoàn 994 và Ban CHQS các huyện, thành phố... Tổ chức phân công các ca, kíp trực chặt chẽ, duy trì nghiêm việc cắm trại, đảm bảo 100% quân số phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh và các lực lượng liên quan thành lập 8 chốt kiểm dịch tại các huyện, thành phố, nhằm bảo đảm kiểm tra, kiểm soát y tế người và phương tiện ra vào trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, LLVT tỉnh còn tặng vật tư y tế và 20.000 khẩu trang y tế cho Tiểu khu Quân sự tỉnh Siem Reap/Quân khu 4/Quân đội Hoàng gia Campuchia để phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, Bộ CHQS tỉnh tặng quà và hỗ trợ bạn số tiền 500 triệu đồng để xây dựng củng cố doanh trại, nhằm xây dựng mối đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Quân đội nói riêng và Nhân dân hai nước nói chung với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động quyên góp, thăm hỏi, tặng quà cho 1.052 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020. Thực hiện phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo”, đơn vị tiến hành khởi công xây dựng 15 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân”, hiện đã bàn giao cho 5 hộ dân tín đồ các tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cùng đó, chỉ đạo các đơn vị thăm, chúc mừng 40 cơ sở phật giáo nhân dịp lễ Phật đản với số tiền 45 triệu đồng; các cơ quan, đơn vị gặp mặt và tặng quà cho 64 vị chức sắc tôn giáo; 80 vị già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Từ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, trong thời gian tới, LLVT tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quán triệt sâu sắc về truyền thống cách mạng; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao. Đặc biệt, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, sáng tạo, linh hoạt và tích cực tham gia phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện tốt các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là trong phòng, chống COVID-19; quan tâm chăm lo sức khỏe, cải thiện và nâng cao đời sống của bộ đội, làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm công tác, sẵn sàng chiến đấu cao.

Đại tá NGUYỄN BÌNH SƠN (Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh)