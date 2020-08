Phát huy thành quả Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội

Sau khi thành lập ngày 3/2/1930, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936-1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939-1945). Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngày 19/8/1945 Nhân dân ta đã giành thắng lợi trong cuộc tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất”, đập tan xiềng xích nô lệ hàng trăm năm của thực dân, đế quốc, giành chính quyền về cho Nhân dân. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Qua 75 năm, những bài học kinh nghiệm quý giá của cuộc Cách mạng Tháng Tám luôn tạo nên sức mạnh nội lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vang dội trong thế kỷ XX và hai thập niên thế kỷ XXI. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến 21 năm chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; đó là thắng lợi của hai cuộc chiến tranh biên giới để bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và tiến hành công cuộc hồi sinh đất nước; đó là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, vượt qua cơn “động đất chính trị” trên thế giới khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, đưa hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới lâm vào thoái trào, xây dựng đất nước từ đống tro tan đổ nát của 30 năm chiến tranh; vượt qua mọi khó khăn bao vây, cấm vận, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, tiến hành sự nghiệp đổi mới đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã ra khỏi nhóm nước chậm phát triển và trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang thực hiện mục tiêu đưa nước ta phát triển trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa.

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, như: Trên thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Kinh tế thế giới đang rơi vào suy thoái do đại dịch COVID-19, nhưng các nước đang cố gắng vượt qua. Ở trong nước, đại dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế và mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng cả hệ thống chính trị đang tích cực vào cuộc chống dịch và đồng thời phát triển kinh tế; tình hình chính trị - xã hội ổn định, công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, nhất là công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt và có hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “không ngừng nghỉ”. Do vậy niềm tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng ngày càng tăng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại ngày càng nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Phát huy thành quả của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để đưa đất nước ngày càng phát triển, sánh vai với các nước phát triển trong khu vực và thế giới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó có các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng về phát triển kinh tế để vượt qua mọi khó khăn, thách thức đưa kinh tế nước ta tiếp tục phát triển. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị về công tác tổ chức, cán bộ. Công tác xây dựng Đảng cũng cần tiến hành thực hành dân chủ, rộng rãi, thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình trong Đảng. Chính việc phát huy dân chủ rộng rãi trong Đảng đã tiếp bước, khắc phục được tình trạng bè cánh, cục bộ, địa phương chủ nghĩa, nhất là trong cơ chế thị trường hiện nay.

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để mỗi tổ chức Đảng ôn lại những trang sử hào hùng và chói lọi của dân tộc, phát huy hào khí và những thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “long trời, lở đất” để tăng thêm quyết tâm và ý chí hành động. Thực hiện tốt phương châm của Đảng đề ra “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội” để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

TS (Theo Báo Điện tử ĐCSVN)