Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong tháng 8

(LĐ online) - Chiều 5/8, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8. Hội nghị có sự tham dự của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S, Phan Văn Đa và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ tập trung trong tháng 8 và những tháng cuối năm 2020. Nhìn chung, trong tháng 7/2020, các ngành, các cấp và địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tiến độ sản xuất nông nghiệp cơ bản đảm bảo thời vụ. Các địa phương đang thực hiện tái đàn heo theo quy định. Thu ngân sách nhà nước tăng so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, số doanh nghiệp giải thể giảm so với cùng kỳ.

Lĩnh vực du lịch, dịch vụ tạo ra nhiều sản phẩm mới, nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng. Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tiếp tục được triển khai kịp thời, hiệu quả. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, thông tin, truyền thông được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Mặc dù các ngành, các cấp đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ. Các hoạt động vận tải hàng hóa, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu từ hoạt động lưu trú, ăn uống, số khách du lịch giảm so cùng kỳ. Lao động được đào tạo và giải quyết việc làm giảm so với cùng kỳ. Tình hình vi phạm luật Lâm nghiệp, an ninh trật tự, an toàn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị đã báo cáo nhanh về kết quả triển khai nhiệm vụ trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm, nêu rõ những tồn tại, khó khăn và biện pháp khắc phục.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo nhanh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bệnh bạch hầu

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng đã báo cáo nhanh về công tác phòng chống dịch Covid-19 và dịch bạch hầu trên địa bàn tỉnh. Về cơ bản đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuyên môn đều được tập trung cao độ, dành nhân lực, vật lực cho công tác rà soát, xét nghiệm, ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly, khử trùng đảm bảo đúng quy định. Thực hiện nghiêm đối với các đối tượng phải xét nghiệm mở rộng, thực hiện cách ly tập trung, hạn chế thấp nhất lây nhiễm chéo, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng cho nhân dân và đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Đối với dịch bệnh bạch hầu, hiện có một bệnh nhân là nữ 21 tuổi (dân tộc H’Mông, cư trú tại Tiểu khu 181, Thôn 3, xã Liêng Sronh) và đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đam Rông. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và các ngành chức năng của huyện đã khoanh vùng, triển khai các biện pháp dập dịch, cách ly người bệnh và những người tiếp xúc gần với người bệnh để điều trị và lấy mẫu xét nghiệm để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt chỉ đạo tập trung các nhiệm vụ cấp bách trong tháng 8 và những tháng cuối năm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt nhận định: Trong tháng 7 và những tháng trước đó, các hoạt động dần trở lại bình thường, đang có dấu hiệu khả quan trên nhiều mặt, các dịch vụ du lịch hoạt động tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, từ cuối tháng 7/2020, dịch Covid-19 bùng phát trở lại gây nhiều khó khăn chung. Trước các diễn biến mới của dịch bệnh cần phải xử lý bình tĩnh, kiên quyết với các biện pháp phù hợp, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép. Xác định công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, không chủ quan, mất cảnh giác, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo, tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang bị, kinh phí, nhân lực... cho công tác phòng chống, cách ly, điều trị. Tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác về dịch bệnh gây hoang mang và ảnh hưởng đến Nhân dân. UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của các ngành y tế, công an, quân đội đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng dập dịch, khoanh vùng, truy vết.

Bên cạnh đó, cần đôn đốc tập trung cho sản xuất vụ hè - thu, vụ mùa đảm bảo tiến độ. Làm tốt công tác phân tích, dự báo nhu cầu thị trường, giá cả nông sản. Chủ động sản xuất nông nghiệp, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh; đảm bảo an toàn các kênh, mương, hồ, đập, cầu, cống; thực hiện tốt phương án phòng, chống, khắc phục thiệt hại thiên tai, cây đổ trong mùa mưa, bão để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên, khoáng sản; phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Tập trung rà soát các khoản thu về đất đai, xổ số kiến thiết, các khoản thu khác... để có nguồn thu bổ sung vào các khoản hụt thu do dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Từng sở, ban, ngành, địa phương phải quyết liệt hành động nhanh hơn nữa, không để công việc trì trệ; chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng ngành, từng lĩnh vực; đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường mạng, duy trì một số hoạt động trực tuyến. Đối với giải ngân đầu tư công, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, giải ngân của từng dự án, đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Xây dựng cụ thể kế hoạch và các giải pháp thực hiện theo hàng tuần, tháng nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu. Hàng tuần, tổ chức làm việc với đơn vị thi công, có biện pháp quyết liệt trong việc quản lý, thực hiện các hợp đồng xây lắp đã ký kết nhằm theo dõi, bám sát tiến độ thi công của các nhà thầu. Kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

NGUYỆT THU