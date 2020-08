Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch Covid-19

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP THPT CHIA 2 ĐỢT Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đã cơ bản chuẩn bị hoàn tất. Mục tiêu tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn tuyện đối, hầu hết địa phương báo cáo chuẩn bị chu đáo sẵn sàng kỳ thi, riêng Đà Nẵng và Quảng Nam xin đặc cách xét tuyển, dừng kỳ thi tốt nghiệp. Phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT chia 2 đợt: Đợt 1, những địa phương không nguy cơ cao thực hiện thi theo kế hoạch. Đợt 2, những địa phương nguy cơ cao như: Đà Nẵng, Quảng Nam chia ra thi đợt 2. Đối với các em thuộc trường hợp nguy cơ F1, F2 thi đợt 2 cùng với nhóm tỉnh nguy cơ cao. Ý kiến Thủ tướng nhấn mạnh khi nào đảm bảo an toàn mới tổ chức thi tốt nghiệp. Ý kiến của một số đại biểu có nêu trong Luật Giáo dục Đại học không quy định bắt buộc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia mà do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định tổ chức kỳ thi, vì vậy, nên xem xét lại việc tổ chức kỳ thi trong tình hình dịch Covid-19. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ý kiến về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thẩm quyền hoàn toàn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sao cho phù hợp với tình hình dịch bệnh của các địa phương trong giai đoạn 2 này.