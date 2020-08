(LĐ online) - Với thành tích nhanh chóng phá án và truy bắt được đối tượng giết người, cướp tài sản, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Di Linh đã được thưởng “nóng”.

Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh và Bí thư Huyện uỷ Di Linh Đinh Văn Tuấn trao thư khen và giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Sáng 25/8, Đại tá Lê Vinh Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh cùng một số cán bộ Công an tỉnh đã đến trụ sở Công an huyện Di Linh trao tặng giấy khen và quà thưởng “nóng” cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Di Linh vì đã nhanh chóng phá án và truy bắt được đối tượng giết người, cướp tài sản trong vụ án “giết người, cướp tài sản” vừa xảy ra trên địa bàn. Buổi khen thưởng còn có sự tham dự của Bí thư Huyện uỷ Di Linh Đinh Văn Tuấn.

Phát biểu tại buổi khen thưởng đột xuất, Đại tá Lê Vinh Quy nhấn mạnh: “Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, tôi rất vui mừng và gửi lời khen ngợi, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, tận tâm của các đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, chỉ sau 2 giờ điều tra, truy xét, các đồng chí đã truy bắt nhanh được đối tượng gây án, kịp thời trấn an dư luận, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân với lực lượng Công an và chính quyền địa phương. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, lập nhiều chiến công hơn nữa trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự của địa phương…”

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 23/8, Công an huyện Di Linh đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại Thôn 1 (xã Gia Hiệp, huyện Di Linh). Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Kim Thoa (58 tuổi), bị liệt nửa người nhiều năm nay. Tại hiện trường, bà Thoa chết trong tình trạng bị nhiều nhát đâm do vật nhọn gây ra ở cổ. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Nhiều tài sản có giá trị trong nhà bị mất. Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Công an huyện đã triển khai toàn bộ lực lượng ở các đội nghiệp vụ, Công an các xã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ.

Sau một thời gian ngắn nỗ lực điều tra, truy xét, Công an huyện đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Quang Thoại (26 tuổi, thường trú tại Thôn 7, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh). Thoại là đối tượng nghiện ma túy nặng và đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản; ra tù cuối năm 2018 và hiện đang sống lang thang, thỉnh thoảng mới về địa phương. Công an huyện Di Linh đã tổ chức truy bắt đối tường và sau 2 giờ đã bắt được đối tượng tại một vườn cà phê cách hiện trường không xa.

Tại buổi khen thưởng, UBND huyện Di Linh cũng đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân tham gia phá án; góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

NGUYỄN NGHĨA - TIẾN DŨNG