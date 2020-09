Đạ Tẻh tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực

(LĐ online) - Sáng 4/9, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019; tổng kết 20 năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000-2020; sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 (Khóa XII) của Bộ chính trị; tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX; phát động và hưởng ứng thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng – Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Theo đó, Phong trào thi đua yêu nước đã được cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể các cấp quan tâm chỉ đạo tăng cường kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc của các ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, góp phần hoàn thành các các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả các phong trào thi đua đã có sự chuyển biến tích cực, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, địa phương về vị trí, vai trò của công tác thi đua - khen thưởng được nâng lên, nội dung được đổi mới và xác định rõ mục tiêu; qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, ưu tiên xét khen thưởng đối với nhân dân và người lao động trực tiếp.

Với những thành tích đạt được trong Phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đạ Tẻh đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng II nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện (1986 – 2016); đồng thời, tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba cho 1 tập thể, 2 cá nhân. Ngoài ra, có 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 2 tập thể và 6 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; nhiều tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, bằng khen và công nhận các danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh...

Về Phong trào TDĐKXDĐSVH, trong những năm qua, Phong trào phát triển mạnh, có tác động thiết thực đối với xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, chú trọng phát triển các phong trào xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hoá; phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; phong trào xây dựng cơ quan văn hoá, doanh nghiệp giỏi, đơn vị quyết thắng; phong trào học tập, lao động sáng tạo; phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại... đã được các cơ sở, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, do đó có tác dụng to lớn đối với việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và thúc đẩy kinh tế -xã hội phát triển. Phong trào TDĐKXDĐSVH được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng đã huy động mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội đảm bảo an ninh, trật tự.

Về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua 4 năm triển khai thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, nhiều gương điển hình, tiên tiến được các cấp khen thưởng, tạo sức lan tỏa trong xã hội, cụ thể như vận động nhân dân đóng góp và hiến đất xây dựng nhà văn hóa thôn, đường bê tông nông thôn và các công trình dân sinh; giúp đỡ, cảm hóa thanh niên chậm tiến trong cộng đồng; tặng nhà nhân ái, quà cho hộ gia đình khó khăn, tặng học bổng, quần áo, sách vở cho học sinh nghèo vượt khó; xây dựng và duy trì các tổ tiết kiệm giúp nhau làm kinh tế, nhiều mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; duy trì phong trào “Treo ảnh Bác” nơi trang trọng trong gia đình để mỗi ngày nhắc nhở mỗi người học tập và làm theo gương Bác; vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số hạn chế được một số hủ tục lạc hậu như thầy mo, thầy tào trong ma chay, tục tảo hôn trong cưới hỏi; tiếp tục vận động nhân dân không cải táng mộ người chết sau 3 năm, không rải vàng mã khi đưa tang; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức vận động trong công tác từ thiện nhân đạo mang lại hiệu quả thiết thực.

Về công tác Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã được sự quan tâm của chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, các ban Đảng của Tỉnh ủy đối với công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác đại hội, Huyện ủy đã kịp thời phổ biến, quán triệt và ban hành kế hoạch, hướng dẫn công tác Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện đảm bảo kế hoạch.

Công tác nhân sự được các cấp ủy lãnh đạo chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; từ việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đến việc giới thiệu nguồn tại hội nghị cấp ủy, hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị lấy ý kiến của MTTQ. Quy trình công tác nhân sự được cấp ủy báo cáo Ban Thường vụ cấp trên cho ý kiến trước khi tiến hành Đại hội. Về chất lượng nhân sự dự kiến tham gia Ban Chấp hành khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu 3 độ tuổi đảm bảo theo quy định. Nhìn chung công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng quy trình, dân chủ đã tạo được sự nhất trí cao trong Đại hội.

Các tổ chức cơ sở đảng chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị các nội dung về văn kiện, nhân sự, công tác tổ chức phục vụ để Đại hội đảm bảo tiến độ, 38/38 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội thành công; kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy, Chi bộ đảm bảo nhân sự đã phê duyệt với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Đại hội Đảng bộ huyện được chuẩn bị kỹ lưỡng từ công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, xây dựng văn kiện, đề án nhân sự trình Đại hội; chuẩn bị các phương án xử lý tình huống phát sinh, từ đó Đại hội Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy khóa IX, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI tại Đại hội thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo đúng đề án nhân sự do Ban Chấp hành khóa VIII chuẩn bị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Đồng chí Tống Giang Nam - Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh đã phát động thi đua ĐÔNG ANH

Tại hội nghị, đồng chí Tống Giang Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh đã phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dịp này, có 16 tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; 29 tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025; 50 tập thể và cá nhân được khen thưởng trong Phong trào TDĐKXDĐSVH; 15 tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và 102 tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Tống Giang Nam – Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh trao giấy khen cho các điển hình trong Phong trào TDĐKXDĐSVH