HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ VI (2020-2025)

Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh 5 năm qua đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ các cấp trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

LLVT tích cực tham gia phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” của tỉnh

Đại tá Nguyễn Thạc Vinh, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cho biết: Lâm Đồng là địa bàn có vị trí quan trọng, là hậu phương vững chắc, khu vực phòng thủ chiến lược của Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng, là “địa phương phía sau hỗ trợ địa phương phía trước”. Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh, kinh tế luôn tăng trưởng cao; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; đời sống Nhân dân được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị luôn đẩy mạnh hoạt động chống phá bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội, chia rẽ LLVT với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân bằng những thủ đoạn mới, tinh vi, thâm độc hơn. Sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngoài những tác động tích cực về kinh tế, xã hội, về xây dựng tiềm lực khoa học quân sự; bên cạnh đó, cũng tiềm ẩn nhiều mặt trái, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác giáo dục bộ đội và quá trình xây dựng LLVT về chính trị. Tình hình trên đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương của Đảng bộ, LLVT tỉnh. Trước bối cảnh đó, Phòng Chính trị đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Ngoài ra, Phòng Chính trị còn thực hiện các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, phong trào thi đua “LLVT tỉnh Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Từ đó, công tác dân vận của LLVT tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu. Tiêu biểu như: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo 502 của Tỉnh ủy và Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tổ chức các đợt dân vận tập trung ở các xã vùng sâu, vùng xa của các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên với tổng kinh phí hơn 10,6 tỷ đồng. Vận động mọi nguồn lực với hình thức xã hội hóa, xây dựng tặng nhà Tình nghĩa, nhà Đồng đội, nhà “Tình nghĩa Quân - Dân”, nhà “Đại đoàn kết”, “Ngôi nhà 100 đồng” với tổng 31 ngôi nhà, trị giá hơn 2,4 tỷ đồng. Thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo, già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo, tổng trị giá 915 triệu đồng; thực hiện hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” với kinh phí 457 triệu đồng. Qua đó, được Tỉnh ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao, được tặng Bằng khen trong thực hiện phong trào thi đua “LLVT tỉnh Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đặc biệt hơn cả phải kể đến việc tuyên truyền, vận động xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến. Phòng Chính trị tập trung thực hiện có hiệu quả mô hình “5 chủ động” trong công tác tư tưởng; mô hình “Ba nhất”, “Chín không” kịp thời. Trên cơ sở mô hình “Ba nhất” theo hướng dẫn của Quân khu với 3 nội dung, Đảng ủy Phòng Chính trị đã quán triệt sâu kỹ, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, tham mưu cho Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh bổ sung thêm 9 nội dung cụ thể, đồng bộ, sát thực tiễn, xây dựng thành mô hình Đơn vị “Ba nhất”, “Chín không” triển khai thực hiện thống nhất trong toàn LLVT tỉnh. Trong đó, “Ba nhất” gồm: Hoàn thành nhiệm vụ chính trị xuất sắc nhất - Kỷ luật nghiêm nhất - Cơ quan, đơn vị an toàn nhất. “Chín không” gồm: Không suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống - Không thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao - Không vi phạm Quy chế dân chủ ở cơ sở - Không vi phạm pháp luật Nhà nước - Không vi phạm kỷ luật Quân đội - Không vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị - Không mất an toàn trong huấn luyện - Không mất an toàn trong lao động, sản xuất và tham gia giao thông - Không mất an toàn trong bảo vệ chính trị nội bộ.

Theo đánh giá, qua gần 2 năm triển khai thực hiện mô hình với những giải pháp sáng tạo, đã tập hợp được mọi cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn Phòng tích cực tham gia. Qua đó, tinh thần dân chủ nội bộ được phát huy tối đa; phát huy tinh thần trí tuệ, đoàn kết của tập thể trong thực hiện nhiệm vụ.

Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong nhiệm vụ định hướng tuyên truyền, Phòng Chính trị cũng đã tham mưu cho Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả Nhóm “Hào khí Nam Tây Nguyên” và Trang “Tổ quốc gọi tên mình” với hơn 48.180 người thích, 72.500 người theo dõi. Riêng Nhóm “Hào khí Nam Tây Nguyên” có hơn 21.200 thành viên tham gia và hoạt động hiệu quả với mỗi tuần có trên 1.000 bài viết mới, bình quân mỗi ngày có trên 10.000 thành viên hoạt động; được Bộ Quốc phòng đánh giá là 1 trong 10 nhóm hoạt động tốt nhất toàn quân. Đây cũng là một nội dung quan trọng nhằm phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47 trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các trang mạng xã hội.

Với những thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng nhiều năm qua, Phòng Chính trị đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2018; được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua năm 2019 và 2 lần tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Bên cạnh đó, tập thể Phòng còn được tặng thưởng nhiều bằng khen trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua hàng năm. Tập thể đơn vị Phòng Chính trị vinh dự được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

NGUYỆT THU