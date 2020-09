Khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích phòng chống tội phạm

(LĐ online) - Ngày 14/9, UBND thành phố Đà Lạt tổ chức khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm năm 2020.

Trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm

Thực hiện kế hoạch số 50B/KH-CATP-TH ngày 15/7/2020 của Công an thành phố Đà Lạt về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc Khánh 2/9, 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 15 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, Công an thành phố Đà Lạt đã ra quân tấn công trấn áp tội phạm và đã đạt được nhiều kết quả.

Một số vụ nổi bật như: Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 6/8, tổ công tác gồm 2 đồng chí Trương Gia Thiên và Nguyễn Thành Long - Cán bộ Công an Phường 4 tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc tại quán cà phê Moara - Căn 03 chung cư Mạc Đĩnh Chi. Hiện trường thu giữ hơn 85 triệu đồng và tang vật.

Vụ thứ hai đó là qua công tác nắm bắt tình hình, vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 29/8, lực lượng trinh sát bí mật đột kích tầng hầm căn nhà trên đường Khe Sanh (Phường 10, thành phố Đà Lạt) đã phát hiện và bắt quả tang một nhóm 9 thanh niên nam nữ đang sử dụng ma túy. Lực lượng công an đã thu giữ 2,2454g MDMA và 7,4808g Ketamine và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Để kịp thời động viên, khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt đã khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội của thành phố. Các cá nhân được khen thưởng gồm: Ông Ngô Văn Nhân - Cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Lạt; ông Trương Gia Thiên - Cán bộ Công an Phường 4, thành phố Đà Lạt và ông Đặng Trọng Tấn - Cán bộ Công an Phường 10, thành phố Đà Lạt.

NGUYỆT THU