Lắng nghe kiến nghị của các chức sắc tôn giáo

Từ gặp gỡ đối thoại giữa MTTQ với các chức sắc tôn giáo, nhiều vấn đề bất cập tồn tại được kiến nghị, đề xuất chính quyền, cơ quan chức năng quan tâm giải quyết. Nhiều sở, ngành phát huy trách nhiệm trong việc giải đáp thắc mắc, lắng nghe và tìm biện pháp tháo gỡ cho các tôn giáo, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con các tín đồ tôn giáo và các tầng lớp nhân dân.

Đại diện các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh kiến nghị, đề xuất ngành chức năng về những vấn đề còn tồn tại, bất cập, chậm được giải quyết

Thời gian qua, các chức sắc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh có tư tưởng ổn định, tin tưởng, đồng thuận và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các tôn giáo đều tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh, nhất là các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo đều đã nhận thức tốt và tham gia chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Đặc biệt, trong thời gian thực hiện phòng, chống COVID-19, các tổ chức tôn giáo cũng đã tích cực vận động, tuyên truyền các tín đồ chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước, của chính quyền địa phương. Ngoài ra, còn huy động các nguồn lực để giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tình hình hoạt động tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng diễn ra tương đối ổn định. Các tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các cuộc vận động do MTTQ, địa phương phát động và có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phía cơ quan quản lý nhà nước cũng đã kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo thực hiện đúng quy định pháp luật trong hoạt động tôn giáo. UBND huyện và các xã, thị trấn đã công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định.

Các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của tôn giáo tiếp tục được tỉnh và các địa phương quan tâm, xem xét, giải quyết, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt tôn giáo theo quy định. Qua đó, tạo sự tin tưởng, phấn khởi hơn và thúc đẩy sự gắn bó, đồng hành hơn của các tổ chức, chức sắc tôn giáo trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Đáng chú ý là Giáo hội Công giáo tại Lâm Đồng đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của tỉnh trong việc quyết định giao lại cơ sở 251 Phan Đình Phùng, Phường 2, thành phố Đà Lạt cho Hội dòng Mến Thánh giá Đà Lạt để làm cơ sở giáo dục mầm non sau gần 15 năm kiến nghị. Qua đó, giúp các cháu mầm non, phụ huynh và Nhân dân địa phương thêm phấn khởi, yên tâm gửi con em mình để được chăm sóc, giáo dục trong điều kiện tốt hơn.

Tuy nhiên, trên thực tế ở các địa phương trong tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính, cấp sổ đỏ, giải quyết đất đai liên quan đến các tôn giáo chưa được giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Mới đây, trong buổi gặp gỡ trực tiếp đối thoại giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với các chức sắc tôn giáo và đại diện các sở, ngành liên quan đã có rất nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị chính đáng cần phía chính quyền, cơ quan chức năng lắng nghe, xem xét, phúc đáp và có hướng giải quyết phù hợp. Thượng tọa Thích Viên Thanh - Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh bày tỏ ý kiến: Tình trạng phá rừng, mất rừng làm cho môi trường của Đà Lạt bị ảnh hưởng rất nhiều. Chính phủ cũng đã có chủ trương về quy hoạch rừng Đà Lạt nhưng nhiều năm qua chúng tôi vẫn chưa thấy có một khu rừng nào được quy hoạch và trồng để góp phần bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp của thành phố. Đây cũng là mong mỏi của bà con phật tử Đà Lạt - Lâm Đồng nói chung cũng như chức sắc Phật giáo chúng tôi nói riêng.

Đối với vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng của các tôn giáo, Linh mục Hoàng Văn Chính - Tổng đại diện Giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh kiến nghị: Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Tôn giáo thì khi kiến nghị chúng tôi được giải quyết ngay, rất kịp thời. Tuy nhiên, liên quan đến thẩm quyền của cấp trên thì lại rất chậm được xử lý, giải quyết. Có miếng đất xin mấy năm nay chưa được giải quyết, chưa đáp ứng nguyện vọng sinh hoạt tôn giáo của bà con...

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có giải trình, phúc đáp về những tồn tại, khó khăn liên quan đến đất đai và có cung cấp thêm thông tin mới, chính sách, pháp luật mới về các vấn đề tôn giáo đề xuất, kiến nghị. Theo đó, các tôn giáo sẽ tiếp tục hoàn thiện các yêu cầu, điều kiện đảm bảo để được Nhà nước quan tâm, giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng, sinh hoạt tôn giáo theo quy định.

Trao đổi tại buổi gặp gỡ, đối thoại với chức sắc tôn giáo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đường Anh Ngữ nhấn mạnh: Việc gặp gỡ, đối thoại giữa các chức sắc tôn giáo là một hoạt động rất có ý nghĩa. Qua đó, những bất cập, tồn tại, khó khăn sẽ được kiến nghị tới cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương để xem xét, giải quyết sớm hơn, phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tôn giáo.

NGUYỆT THU