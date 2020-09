(LĐ online) - Sáng 28/9, tại huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức khai giảng hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới”.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự hội nghị có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng hơn 220 học viên là cán bộ, quản lý văn học, nghệ thuật và những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, văn hóa, văn học, nghệ thuật của 34 tỉnh thành, đơn vị khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Nam Bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Cùng với những nỗ lực và thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước, những năm qua, công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh quốc gia trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, so với tình hình hiện nay, nhất là so với yêu cầu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, cần có nhiều nỗ lực hơn nữa nhằm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng và của cả nước; đồng thời, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, đó là xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu tham gia hội nghị

Hội nghị diễn ra từ ngày 28/9 đến 1/10 với các chuyên đề: Quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ trong một số nghị quyết gần đây; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; vấn đề tự do sáng tạo trong văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, tư tưởng của Chủ tich Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; một số nét nổi bật của đời sống mỹ thuật trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và phương hướng cho nhiệm kỳ tới; kinh nghiệm tổ chức loạt bài về đấu tranh chống tiêu cực trên Báo Công an Nhân dân...

H.HẢI