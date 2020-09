Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực.

Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được triển khai đồng bộ trong các tổ chức của hệ thống chính trị, với nội dung cụ thể, quy trình thống nhất, chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đã kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào; tổ chức phát động, đăng ký xây dựng các mô hình, điển hình; phân công cán bộ phụ trách, theo dõi, tập trung chỉ đạo điểm, từ đó rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, giảm nghèo bền vững. Nhiều mô hình, điển hình với cách làm sáng tạo, hiệu quả, những kinh nghiệm hay trong công tác vận động quần chúng đã được nhân rộng… Từ đó, diện mạo nông thôn mới trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; thu nhập, đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm; kinh tế tăng trưởng bền vững, an ninh chính trị ổn định; chất lượng đời sống của người dân tiếp tục được nâng cao… Nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền.

Nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm hay, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” với hình thức phong phú, đa dạng, tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua, như: xác định chủ đề công tác năm, tổ chức hội thi, hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm về “dân vận khéo”. Đến nay, toàn tỉnh xây dựng và nhân rộng được 8.641 mô hình, điển hình Dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, giai đoạn 2015-2020 đã xây dựng và nhân rộng 6.117 mô hình, điển hình, tăng 3.593 mô hình, điển hình so với giai đoạn 2011-2015. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần gắn kết, thúc đẩy và tăng hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, đơn vị. Qua đó, đã tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh; góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân về công tác dân vận; gắn việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” với việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền các cấp, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận trong tình hình mới.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” cần bám sát Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Phối hợp với các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp tăng cường công tác dân vận trong khối chính quyền; trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”…

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân, gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Phải bám sát nhiệm vụ chính trị, nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân để xác định nội dung, cách thức phát động thi đua sát với thực tế của địa phương, đơn vị. Chú trọng việc tuyên truyền, củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” bảo đảm tính bền vững, sức lan tỏa của phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị.

LAN HỒ