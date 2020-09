Trực tiếp: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI

8 giờ 00':



​(LĐ online) - Sáng 9/8, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI (giai đoạn 2020 - 2025).



Đại hội lần này nhằm tổng kết, đánh giá Phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc nhất của Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; đề ra phương hướng 5 năm tới, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương; đồng thời, chọn ra những đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI (giai đoạn 2020 - 2025) có sự góp mặt của 172 nhân tố tiêu biểu được bầu chọn từ cơ sở, đại diện cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Đây là những tấm gương sáng, đi đầu trong tất cả các hoạt động sản xuất, công tác và hoạt động khác trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh. Họ được xem như những bông hoa tươi thắm tô đẹp cho truyền thống thi đua yêu nước của Lâm Đồng.





Đến dự và chúc mừng Đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Điểu K’Ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phụ trách Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung; đồng chí Lê Văn Vũ - Vụ Trưởng Vụ III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Đỗ Đức Toàn - Vụ phó Vụ Tổ chức, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Hoàng Văn Tiến - Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Về phía tỉnh Lâm Đồng, có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí K’Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo ưu tú và lãnh đạo các sở ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh.



8 giờ 20':



Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đoàn Văn Việt – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Tuy từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng UBND tỉnh vẫn thường xuyên chỉ đạo cho các ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố, doanh nghiệp trong toàn tỉnh căn cứ tình hình thực tế, tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” của đơn vị với những hình thức phù hợp, đến tháng 7/2020 trên tất cả 100% đơn vị của tỉnh đã hoàn thành công tác này.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Đại hội có trách nhiệm tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức các Phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động; thành tích đạt được trong các phong trào thi đua do Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V phát động; là dịp trao đổi kinh nghiệm về công tác chỉ đạo phong trào thi đua; phổ biến sáng kiến, phát huy lao động sáng tạo. Đây cũng là dịp biểu dương, tôn vinh, trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước cho các cá nhân, tập thể của tỉnh trong 5 năm qua.

Đại hội cũng thảo luận và đề ra những giải pháp tổ chức phong trào thi đua trong sản xuất, công tác, học tập bám sát thực tế, khắc phục những khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 gây ra không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 mà còn tác động đến những năm đầu của giai đoạn 2020 – 2025. Tỉnh sẽ tập trung trí tuệ đề ra phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chủ đề của Đại hội: “Thi đua – Năng động – Sáng tạo – Phát triển – Bền vững” với quyết tâm cao nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.





8 giờ 45':



Sau phần phát biểu khai mạc, Đại hội đã nghe đồng chí Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025.

Theo đó, toàn tỉnh thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết số 145/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn bình quân trong 05 năm đạt 8%; GRDP bình quân đầu người tăng nhanh, từ 46 triệu đồng năm 2015 lên 71 triệu đồng năm 2020, đạt mục tiêu đề ra và cao hơn bình quân chung cả nước; tổng thu ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2016 - 2020 ước tính đạt gần 35.690 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hàng năm bình quân bằng 36% GDP của giai đoạn 2016 – 2020.

Báo cáo cũng chỉ rõ, tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn khoảng 1,35%; tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 giảm bình quân 1%/năm; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90% (Nghị quyết 78-80%); tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 76% (Nghị quyết 75-80%); tỷ lệ đơn vị cấp xã đạt chuẩn quốc gia về tế 98,6% (Nghị quyết 80%); có 87,5% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (Nghị quyết 80%). Các chỉ tiêu về dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh (90%); dân cư đô thị sử dụng nước sạch (71%); tỷ lệ che phủ rừng (55%) đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Đặc biệt, đến giữa năm 2020, Lâm Đồng đã có 2 huyện được công nhân huyện nông thôn mới; có 95% xã (chiếm 85,6% số xã trong toàn tỉnh) được công nhận xã nông thôn mới. Con số này sẽ tiếp tục tăng nhanh đến hết cuối năm 2020 với các huyện đã hoàn thành hồ sơ như Đạ Tẻh, Bảo Lâm, Lâm Hà và các xã vùng sâu, vùng xa khác.

Một trong những phong trào thi đua trọng tâm của Lâm Đồng được Trung ương ghi nhận và đánh giá cao, cũng như nhận được sự hưởng ứng tích cực, tạo ra sự lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân chính là Phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững hiện đại gắn với nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

Đến hiện tại, Lâm Đồng tiếp tục là tỉnh dẫn đầu cả nước trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần đưa giá trị sản phẩm thu được trên một đơn vị diện tích đạt 180 triệu đồng/ha, tăng 33,6 triệu đồng/ha so với năm 2015.

Việc xây dựng thương hiệu nông sản “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành” được chú trọng, đây là điều kiện đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp và du lịch địa phương. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục áp dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ tiên tiến như công nghệ sản xuất giống, công nghệ tưới, các quy trình canh tác hiện đại, cơ giới hóa trong sản xuất và sau thu hoạch được áp dụng phổ biến trong sản xuất đã được cấp chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, Organic. Công tác bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong 5 năm qua, đã trồng trên 12.000 ha rừng. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt 55%, đứng thứ 6 cả nước và thứ 2 khu vực Tây Nguyên.

Du lịch tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế động lực của tỉnh, đóng góp nhiều vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lượng khách du lịch tăng đều qua các năm, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,9% (Nghị quyết 8 - 10%).

Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn vừa qua cũng đạt được nhiều thành tích khả quan với 3.170 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh bao gồm: Alumin và hydroxit, cà phê, tơ xe, lụa tơ tằm, sản phẩm dệt ma, chè, rau, hoa, hạt điều đều có sự tăng trưởng cả về lượng và giá trị. Hàng hóa của Lâm Đồng đã có mặt tại 40 quốc gia, thị trường xuất khẩu chính là Đông Bắc Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Cũng trong giai đoạn này, toàn tỉnh đã thu hút được 214 dự án đầu tư, vốn đăng ký 16.352 tỷ đồng; có thêm 116 dự án hoàn thành đi vào hoạt động, vốn thực hiện trên 8.850 tỷ đồng. Một số dự án lớn, lĩnh vực mới như: Dược phẩm Nanogel, bia, sản xuất sợ len lông cừu, sản xuất giống rau, hoa áp dụng công nghệ cao ... đi vào hoạt động đã góp phần đa dạng hóa các sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách địa phương.

Không chỉ ở lĩnh vực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch, công tác xây dựng Đảng cũng được đặc biệt chú trọng. Theo đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên gắn với quy hoạch cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền các cấp “Liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân” gắn với đẩy mạnh học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Trung ương phát động như: Phong trào “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Cùng cả nước, doanh nghiệp Lâm Đồng hội nhập và phát triển”; Phong trào “Chung tay vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau”, Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” cũng được Lâm Đồng đẩy mạnh thực hiện và thu được nhiều kết quả thắng lợi.

Tính từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2020, Lâm Đồng đã có 99 cá nhân được nhận Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 17 gia đình và 01 cá nhân được nhận Huân chương Độc lập; 174 cán bộ, Nhân dân được nhận Huân chương kháng chiến chống Mỹ, Huy chương kháng chiến và Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Ở lĩnh vực kinh tế - xã hội, đã có 32 cá nhân được nhận các danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ Nhân dân và ưu tú. Có 01 tập thể được nhận Huân chương Độc lập hạng ba; 115 tập thể, cá nhân nhận Huân chương Lao động các hạng; 69 cá nhân, tập thể nhận Huân chương Đại Đoàn kết, Huân chương Dũng cảm và Cờ thi đua của Chính phủ. Lâm Đồng cũng đã nhận được 01 cờ là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung và 300 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 356 tập thể; 2.384 tập thể Lao động xuất sắc; 530 cá nhân là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 9.087 tập thể, cá nhân được vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

9 giờ 30':

​Tại Đại hội, các đại biểu và đã nghe báo cáo điển hình của một số tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Đại hội cũng đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tiến Sơn - Giảng viên Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Đà Lạt, người được Bộ Khoa học và Công nghệ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 phát biểu tham luận.



Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tiến Sơn phát biểu tham luận



Nhiều năm trở lại đây, nghề chăn nuôi bò sữa đã dần trở thành một trong những lĩnh vực chủ lực của ngành nông nghiệp; trong đó, huyện Đơn Dương là huyện đi đầu trong phong trào nuôi bò sữa của tỉnh. Từ chăn nuôi bò sữa, nhiều hộ nông dân đã có cuộc sống ổn định, thu nhập bình quân hàng trăm triệu đồng/năm. Tại Đại hội này, đại diện Trang trại bò sữa Đà Lạt đã tham luận về mô hình trang trại bò sữa Organic của Vinamilk tại xã Tu Tra (huyện Đơn Dương).



Ông Chu Đức Toàn - Giám đốc Trang trại Bò sữa Vinamilk Đà Lạt đã tham luận về mô hình trang trại bò sữa Organic



Lâm Đồng là tỉnh có tiềm năng và lợi thế về tài nguyên đất đai, và khí hậu để phát triển Nông Nghiệp công nghệ cao với quy mô hàng hóa. Trong thời gian qua, Lâm Đồng đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực rau - hoa công nghệ mà tiêu biểu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn DaLat GAP.



Ông Lê Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH DaLat GAP phát biểu tham luận





Trong thời đại bùng nổ về thông tin, các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước ta vì vậy việc bảo đảm an toàn mạng, phòng chống tấn công mạng, gián điệp mạng, lộ lọt bí mật Nhà nước trên không gian mạng… là điều rất cần thiết, Đại úy Hoàng Nguyễn Việt Tiến - Phó Đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo tham luận về nội dung này.



Đại úy Hoàng Nguyễn Việt Tiến - Phó Đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng báo cáo tham luận



10 giờ 15':





Đồng chí Điểu K’Ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lâm Đồng trong 5 năm qua đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các bộ ngành Trung ương và các cấp. Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng rất vui mừng và vinh dự được đón đồng chí Điểu K’Ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Điểu K’Ré đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đại biểu tham dự hội nghị và đánh giá cao những nỗ lực hoàn thành cũng như kết quả đạt được trong Phong trào Thi đua yêu nước của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng trong giai đoạn vừa qua; luôn là một trong những tỉnh dẫn đầu của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ cũng như top đầu của cả nước về các chỉ số phát triển.

Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đồng chí Điểu K’Ré cũng đã trao đổi với Đại hội một số nhiệm vụ cụ thể:

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy và tiếp tục xây dựng sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo ứng dụng tiến bộ của khoa học, công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nhanh theo hướng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

Không ngừng sáng tạo ứng dụng tiến bộ của khoa học, công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nhanh theo hướng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng con người hiền hòa, cần cù và Đà Lạt – Lâm Đồng trở thành điểm đến “An toàn và thân thiện”.

Thực hiện đổi mới công tác khen thưởng, phải đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng nêu gương thực sự. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác khen thưởng. Quan tâm đến khen thưởng nhân tố mới, lao động sáng tạo, lao động trực tiếp.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao số tiền 200 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Lâm Đồng



10 giờ 30':



Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội

Trong 5 năm qua công tác thi đua, khen thưởng không ngừng phát triển, được nâng lên tầm cao mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn của tỉnh. Có được kết quả đó, trước hết là có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ghi nhận, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được những kết quả cao trong Phong trào Thi đua yêu nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến nhấn mạnh: Tôi cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2020 - 2025 nêu trong dự thảo báo cáo chính trị. Đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Điểu K’Ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phụ trách Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Nội dung chỉ đạo rất sâu sắc, cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương hiện nay. Đề nghị Đại hội nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận, triển khai thực hiện trong thời gian tới. Tôi lưu ý thêm một số nhiệm vụ, giai pháp để Đại hội nghiên cứu trong quả trình thảo luận, đó là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác thi đua khen thưởng. Cùng với việc thực hiện tốt các phong trào thi đua lớn của cả nước, cần phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, dơn vị. Các đại biểu tham dự Đại hội

Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực, hình thức và bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng. Việc đánh giá thi đua, bình xét khen thưởng phải thực sự dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, khen thưởng đúng người, đúng việc; cần chủ động phát hiện, đề xuất các trường hợp có thành tích xuất sắc để động viên, khen thưởng kịp thời; đặc biệt quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân là người lao động trực tiếp; lựa chọn những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, xuất sắc để khen thưởng đảm bảo việc khen thưởng có tính cạnh tranh, thực chất, tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực, các địa phương, đơn vị phát triển. Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đội ngũ những người làm công tác thi đua, khen thưởng cần có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, công tâm, trung thực, nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đảm bảo tham mưu kịp thời, hiệu quả, giúp cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thi đua khen thưởng; phát hiện và làm tốt công tác tuyên truyền cổ vũ các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đầy phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, góp phần nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, nhân tố mới, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.



Các đại biểu tham dự Đại hội



11 giờ 10':



Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI, giai đoạn 2020 - 2025 cũng đã tiến hành các thủ tục và biểu quyết thông qua danh sách 12 đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.



Đồng chí Điểu K’Ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X