Bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI

(LĐ online) - Với nhiệm vụ đặc biệt quan trọng bảo vệ an toàn các đoàn đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, lực lượng Công an, Quân đội trước, trong và sau Đại hội đã xây dựng, triển khai nhiều phương án, Kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện trọng đại của Đảng bộ tỉnh nhà.

Lực lượng Công an, Quân sự phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Sáng 14/10, trước giờ khai Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ra quân tuần tra kiểm soát các khu vực, địa bàn trọng điểm, các tuyến đường dẫn về khu trung tâm Tỉnh uỷ Lâm Đồng, nơi diễn ra các hoạt động chào mừng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, trước đó nhiều tháng, lực lượng Công an toàn tỉnh đã mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp. Công an tỉnh đã triển khai các Kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự gắn với thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông;… Trong đó, lực lượng Công an tập trung công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động liên quan đến an ninh trật tự, nhất là hoạt động phá hoại, biểu tình gây rối, tội phạm về trật tự xã hội, chống ùn tắc giao thông... Trong thời điểm diễn ra Đại hội, lực lượng Công an phối hợp với lực lượng quân sự, bố trí hàng chục tổ công tác được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện để trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ đại hội. Đồng thời, lực lượng Công an ứng trực 100% quân số, sẵn sàng nhận ứng phó, xử lý tình huống khi có yêu cầu cũng như chỉ đạo các lực lượng chủ động có kế hoạch bảo đảm hậu cần kỹ thuật, thông tin liên lạc phục vụ tốt công tác chỉ huy, chỉ đạo.

CSGT-TT sẽ huy động tối đa lực lượng để bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường, không để xảy ra ùn tắc trước, trong và sau Đại hội

Riêng Công an TP Đà Lạt đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tăng cường ra quân, triệt để xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự tăng cường chốt chặn tại các vị trí trọng yếu nhằm phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường, không để xảy ra ùn tắc.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm theo các chuyên đề. Công an các cấp được yêu cầu tập trung chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, không để xảy ra các tình huống “đột xuất, bất ngờ".

Với sự vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an, Quân đội từ tỉnh tới địa phương sẽ góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

CHÍNH THÀNH