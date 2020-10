Các tham luận trình bày tại Đại hội

BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH

Quy mô nền kinh tế tăng 1,6 lần so với giai đoạn trước

Bên cạnh đó, Lâm Đồng cũng đã tập trung cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý và hoàn thành cổ phần hóa 100% doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cổ phần hóa theo quy định. Đồng thời cơ cấu lại các tổ chức tín dụng đạt một số kết quả, năng lực quản trị của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nâng cao.

Tỷ trọng thu nội địa tăng dần, từ mức 88% năm 2015 lên mức 94% năm 2020. Trong năm 2015, tỷ trọng chi đầu tư phát triển là 21% và chi thường xuyên là 79% tổng chi ngân sách thì đến năm 2020, tỷ trọng chi đầu tư phát triển 26% và chi thường xuyên là 74% tổng chi ngân sách. Lâm Đồng cũng thực hiện tốt việc giao quyền tự chủ về tài chính, biên chế và sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh theo quy định.

Cơ cấu các ngành kinh tế đạt nhiều kết quả tốt. Cụ thể: Ngành công nghiệp, tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao trong toàn ngành công nghiệp (chiếm khoảng 73,7%) và tiếp tục đóng vai trò chủ chốt, thúc đẩy tăng trưởng bình quân 12%/năm. Ngành nông nghiệp đã tiến hành đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, hướng tới sản xuất hàng hóa, tập trung vào những sản phẩm có giá trị gia tăng cao và có thị trường xuất khẩu đa dạng, tiến hành đồng bộ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ, thân thiện với môi trường gắn với phát triển thương hiệu. Ngành dịch vụ tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, lượng khách du lịch tăng qua các năm, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 8,9%/năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, cũng còn nhiều khó khăn từ nội tại của nền kinh tế, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế, quy mô các ngành kinh tế chủ yếu phát triển theo chiều rộng vẫn còn dựa vào các lợi thế về tài nguyên, đất đai, khoáng sản…Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh, trong thời gian tới cần chú trọng thực hiện tốt các nhóm giải pháp bao gồm: Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu các ngành kinh tế; ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, phát huy tối đa các ưu thế của tỉnh để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là đối với sản xuất nông, lâm nghiệp; công nghiệp và lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, nhằm huy động tối đa các nguồn vốn xã hội để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; nâng cao chất lượng doanh nghiệp tư nhân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, phát triển khoa học và công nghệ để khoa học và công nghệ thực sự là động lực thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Thực hiện tái cơ cấu kinh tế, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển phải gắn với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và cải cách chế độ công vụ…

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Căn cứ sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã xây dựng các kế hoạch học tập quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết, các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy; các chuyên đề toàn khóa và hàng năm đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Hàng năm, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Qua tổng hợp, hàng năm có 100% đảng viên trong Khối đều viết cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và đăng ký nội dung tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu bằng những việc làm cụ thể, gắn với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh cán bộ, vị trí việc làm của đảng viên. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong Khối đều lựa chọn nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch phấn đấu.

Trong Đảng bộ Khối đã có hàng ngàn việc làm cụ thể được đăng ký thực hiện hàng năm, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trên mọi lĩnh vực, nhiều mô hình hoạt động cụ thể góp phần cải thiện môi trường làm việc, hiệu quả chăm sóc và phục vụ Nhân dân, hướng hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị về cơ sở… Qua việc sơ kết, đánh giá hàng năm, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác. Từ năm 2016 đến 2020, toàn Đảng bộ Khối đã có có 35 tập thể và 200 cá nhân điển hình được cấp ủy, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 có hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã sơ kết, đánh giá và đưa ra nhiều nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, mang lại kết quả cụ thể; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và Nhân dân được nâng cao; Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng về sức khỏe, văn hóa ngày càng được nâng cao.

LLVT tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác dự báo, phòng ngừa, huy động kịp thời các nguồn lực tham gia ứng phó thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Cấp ủy đảng các cấp đã quan tâm chăm lo tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, chỉ đạo làm tốt công tác dân vận, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh,“thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ Quân sự tỉnh đề xuất một số chủ trương, giải pháp cần tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới như sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho toàn dân về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đẩy mạnh phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng, chú trọng đến đối tượng là công nhân, học sinh, sinh viên, già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc, chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Chủ động phối hợp, triển khai thực hiện các phương án sử dụng lực lượng bảo vệ các mục tiêu quan trọng, khu vực trọng yếu, loại bỏ các yếu tố tạo “điểm nóng”, xử lý kịp thời, chính xác, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn, góp phần cho địa phương phát triển KT-XH.

Thường xuyên quan tâm, chăm lo bảo đảm tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội; chủ động bố trí ngân sách, kết hợp tăng cường huy động các nguồn lực từ xã hội, nhằm nâng cao mức bảo đảm và điều kiện công tác, huấn luyện của LLVT; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân giảm nghèo bền vững, cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

ĐẢNG ĐOÀN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

Tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội

Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Vận động, phát huy vai trò các tổ chức thành viên, người tiêu biểu có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo, động viên Nhân dân đồng thuận hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) và Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng... Chủ động nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền. Vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, cảnh giác, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chú trọng các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Phát huy quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia bàn bạc, quyết định thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chương trình, dự án ở địa bàn khu dân cư.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã tổ chức sâu rộng, thiết thực và hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư, phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và các vị chức sắc tôn giáo, già làng, người cao tuổi… làm nòng cốt tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, qua đó đã huy động Nhân dân tự nguyện góp công, góp sức xây dựng các công trình, phần việc, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, cơ sở…

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong Nhân dân được ghi nhận, tôn vinh, nhân rộng, tạo sự lan tỏa và phát triển bền vững hơn của các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp chủ trì. Từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo nhanh và bền vững, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân trong tỉnh.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH

Hướng đến nền nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững, hiện đại

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tham luận

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngành nông nghiệp của tỉnh tiếp tục có bước tiến quan trọng, sản xuất được cơ cấu lại đã phát huy được lợi thế cạnh tranh của từng vùng. Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng tăng trưởng của ngành vẫn ở mức cao hơn nhiều so với trung bình cả nước và cơ bản đạt được mục tiêu nghị quyết đề ra. Toàn tỉnh có trên 20% diện tích đất canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó diện tích nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ đang có xu hướng tăng nhanh. Cùng với các giải pháp đồng bộ trong tổ chức sản xuất đã đem lại giá trị sản xuất cao hơn nhiều so với bình quân chung toàn quốc (hiện nay Lâm Đồng đạt 180 triệu đồng/ha, tăng 24% so với đầu nhiệm kỳ và gấp 1,8 lần so với bình quân chung cả nước).