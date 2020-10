Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại hai huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai

(LĐ online) - Ngày 1/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Đạ Tẻh tại xã Quảng Trị trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV nhằm thu thập ý kiến, lắng nghe nguyện vọng của người dân kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương.

Đồng chí Đoàn Văn Việt – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội phát biểu trước cử tri Đạ Tẻh

Đồng chí Đoàn Văn Việt – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Hiển – Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ trì cuộc tiếp xúc. Cùng tham dự có lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các phòng, ban của huyện Đạ Tẻh và gần 80 cử tri đại diện cho Nhân dân xã Quảng Trị.

Đoàn đã báo cáo nhanh khái quát về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020 của tỉnh và của đất nước, dự kiến nội dung kỳ họp Quốc hội lần 10 khóa XIV. Tiếp đó, 11 lượt ý kiến của cử tri xung quanh các vấn đề về sạt lở đất do khai thác cát ở 2 bờ suối Đạ Tẻh ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân, ảnh hưởng đến mố cầu Quảng Trị; cần quan tâm đo đạc, cấp sổ chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp để bà con yên tâm sản xuất; nên sớm đền bù cho người dân trong vùng quy hoạch để đảm bảo quyền lợi của bà con; chân đập tràn hồ thủy lợi không được xây nhà ở thì có được xây nhà nuôi chim yến không; cần có phụ cấp cho cán bộ Hội Người Cao tuổi (NCT) ở cơ sở để Hội hoạt động mạnh hơn; nhanh chóng đưa ra biện pháp tháo gỡ khó khăn đầu ra cho nông sản để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất; quan tâm đầu tư cầu, đường cho người dân đi lại bớt khó khăn; cầu Quảng Trị - Hà Đông khởi công 2 năm chưa hoàn thành, gây khó khăn cho con em đi học, bà con đi làm, cần đẩy nhanh tiến độ thi công...

Cử tri Đạ Tẻh nêu nhiều kiến nghị về các vấn đề đời sống, dân sinh

Đồng chí Đoàn Văn Việt đã tiếp thu ý kiến của cử tri, giải trình những vấn đề cử tri quan tâm đều liên quan đến đời sống cộng đồng, dân sinh, đến thu nhập, phát triển kinh tế như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cầu đường, đất đai, giá cả, đầu ra cho nông sản; phụ cấp cho cán bộ cơ sở sau sáp nhập... sẽ được các cấp chính quyền xem xét giải quyết. Đồng chí cũng thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến kéo dài đã vượt quá khả năng chịu đựng một số ngành, lĩnh vực như vận tải hàng không, du lịch, lưu trú, lữ hành, ăn uống, sản xuất dệt may, da giày, xuất khẩu nông sản... Vượt qua khó khăn, Việt Nam vẫn là một trong 2 quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương có tăng trưởng kinh tế mức dương (trên 2%). Lâm Đồng ghi nhận không ghi nhận ca mắc Covid-19 nào, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng thấp hơn so với cùng kỳ; riêng dịch vụ du lịch có mức tăng trưởng âm. Thời gian tới, cử tri không được chủ quan với dịch bệnh, phải giữ vững thành quả phòng chống dịch để trên địa bàn tỉnh không ai bị dương tính với Covid-19. Vừa phòng dịch, vừa tập trung làm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

* Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri huyện Đạ Huoai tại xã Đạ Oai, với sự tham dự của lãnh đạo các phòng, ban huyện Đạ Huoai và hơn 100 cử tri đại diện cho Nhân dân trong xã.

Đông đảo cử tri Đạ Huoai đã tham dự buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH

17 lượt ý kiến của cử tri tập trung các vấn đề: việc người dân khai hoang 50 năm không có sổ đỏ, cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo quyền lợi cho dân; về đất giao cho tổ chức tôn giáo; hạ thấp độ tuổi được hưởng chế độ đối với người cao tuổi xuống 75 tuổi, thay cho 80 tuổi như hiện nay, quan tâm bố trí kinh phí cho Hội NCT ở thôn hoạt động; vấn đề giá điện tăng; ô nhiễm môi trường; chất lượng nước sông phục vụ tưới tiêu; vấn đề bảo đảm an toàn giao thông; chế độ đãi ngộ cho gia đình chính sách cần giải quyết đúng người đúng việc, tránh tình trạng người có công không được hưởng; có chế độ cho lực lượng thanh niên xung phong sau 1975; quan tâm làm đường vào nương rẫy sản xuất cho đồng bào Mạ thôn 2, tạo điều kiện cho 90% đồng bào ở đây theo đạo Thiên chúa được sinh hoạt tôn giáo tại nhà sinh hoạt cộng đồng…

Đồng chí Đoàn Văn Việt đã ghi nhận tinh thần làm việc trách nhiệm, giải trình hợp lý, hợp tình, hợp pháp luật của lãnh đạo xã Đạ Oai và lãnh đạo huyện Đạ Huoai. 9 tháng đầu năm huyện đã đạt được nhiều kết quả về phát triển kinh tế - xã hội đáng khích lệ. Đó là kết quả của Đảng bộ, chính quyền huyện trong công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mặt bằng chung của tỉnh. Các vấn đề cử tri kiến nghị được Đoàn ĐBQH tiếp thu và các cấp chính quyền sẽ quan tâm giải quyết. Giải trình việc cấp sổ đỏ diện tích đất khai phá từ lâu nhưng vẫn nằm trong đất lâm nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: việc phân định các loại đất còn nhiều bất cập, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát để cấp sổ đỏ cho diện tích hợp lý, tuy nhiên phải đảm bảo cơ cấu đất, đảm bảo độ che phủ rừng. Về vấn đề đất dành cho cơ sở tôn giáo nằm trong quản lý chung về đất đai và cũng là chính sách của Nhà nước về tôn giáo; về chế độ đãi ngộ cho TNXP sau năm 1975 đến nay chưa có văn bản nào quy định, kể cả bảo hiểm y tế nên không thể thực hiện; địa phương cần quan tâm hơn nữa, làm tốt hơn nữa chính sách đối với người có công, rà soát để không bỏ sót, làm đủ, đều chứ không làm thiếu, làm hết sức hết khả năng để đảm bảo công bằng, thỏa đáng; tỉnh sẽ cố gắng quan tâm tu sửa nâng cấp cải tạo những con đường xuống cấp, tăng tỷ lệ cứng hóa, nhựa hóa, bê tông hóa phục vụ đời sống tốt hơn.

QUỲNH UYỂN