Đức Trọng: Nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND, Thường trực HĐND

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện Đức Trọng luôn gắn liền với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị địa phương. HĐND huyện kịp thời ban hành các nghị quyết để triển khai thực hiện tốt những chủ trương của cấp ủy đảng, bàn và quyết định những biện pháp quan trọng nhằm phát huy tiềm năng, nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong huyện.

Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng Nguyễn Quang Minh trao đổi về những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và Thường trực HĐND

HĐND huyện đã không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Hàng năm, tại các kỳ họp thường lệ và các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, HĐND huyện quyết định các chủ trương, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, lĩnh vực thi hành pháp luật, xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính. Về cơ bản các chủ trương do HĐND đề ra sát với tình hình thực tiễn tại địa phương và định hướng cho địa phương phát triển có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Hiệu quả hoạt động của HĐND huyện được nâng lên nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Vai trò của Thường trực HĐND, các ban HĐND được nâng lên, công tác phối hợp giữa HĐND - UBND - UBMTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể được phát huy nhịp nhàng, hiệu quả. Hầu hết đại biểu HĐND được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động và chịu sự giám sát của cử tri, chất lượng hoạt động của đại biểu ngày càng được nâng cao. Theo đánh giá, nghị quyết của HĐND huyện đề ra đã cụ thể hóa và sát, đúng, kịp thời với nghị quyết của Huyện ủy, phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, có tính thuyết phục và mang lại hiệu quả cao trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên, trao đổi về những tồn tại, hạn chế nhằm tìm ra giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, ông Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng cho rằng: Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan giúp việc chung cho cả HĐND và UBND, lãnh đạo văn phòng đều làm việc kiêm nhiệm, vừa tham mưu cho cơ quan điều hành - thực hiện, vừa tham mưu cho cơ quan giám sát, kiểm tra, do đó còn rất nhiều bất cập. Thường trực HĐND huyện không chủ động việc quản lý, điều hành hoạt động của văn phòng HĐND và UBND. Do đó, công tác tham mưu, tổng hợp cũng như giải quyết các điều kiện bảo đảm khác cho hoạt động của HĐND, của Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND thường xuyên còn gặp khó khăn. Điều này phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động chung của HĐND huyện.

Được biết, tại Đức Trọng, đầu kiệm kỳ có 40 đại biểu HĐND huyện, tuy nhiên do có sự thay đổi về công tác cán bộ, tổ chức nên đến nay còn 34 đại biểu, giảm 6 đại biểu, số lượng thành viên thường trực HĐND huyện giảm 1 phó chủ tịch và 1 trưởng ban kinh tế do chuyển công tác khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động giám sát và giám sát chuyên đề của HĐND huyện.

Tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm, tìm giải pháp thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND các cấp, Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng Nguyễn Quang Minh cũng đã nêu lên một số giải pháp quan trọng và được hội nghị ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó, giải pháp trọng tâm được nêu lên đó là: Cần bảo đảm thường xuyên sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nhân tố có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND. Nghị quyết HĐND đề ra phải trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết của Đảng, mà trực tiếp là nghị quyết của Huyện ủy. Những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết HĐND, Thường trực HĐND phải phối hợp chặt chẽ với UBND bàn biện pháp giải quyết; đồng thời, báo cáo, đề xuất, xin ý kiến của cấp ủy về định hướng giải quyết. Có như vậy, những vướng mắc, phát sinh trong thực tiễn mới được kịp thời tháo gỡ, giải quyết một cách đồng bộ và hiệu quả.

Có thể nói, muốn nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, trước hết cần nâng cao chất lượng, trách nhiệm của từng đại biểu HĐND. Đồng thời, phát huy trách nhiệm, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của Thường trực HĐND, các ban HĐND để nêu cao hiệu quả điều hành hoạt động. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp để xây dựng và ban hành nghị quyết sát thực tiễn, đạt hiệu quả cao, được Nhân dân tín nhiệm, kỳ vọng.

NGUYỆT THU