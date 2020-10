Gần 300 cán bộ, giáo viên tập huấn về GDQP-AN năm 2020

(LĐ online) - Ngày 12/10, tại TP Đà Lạt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khai mạc lớp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) năm 2020 cho khu vực phía Nam.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn về GDQP-AN năm 2020

Theo Ban tổ chức, đợt tập lần này có 295 cán bộ quản lý, giáo viên GDQP-AN, an ninh thuộc 32 cơ sở giáo dục và đào tạo khu vực phía Nam tham dự. Đội ngũ báo cáo viên, giảng viên tập huấn là các đồng chí có nhiều uy tín, kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh thuộc các cơ quan của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Trong quá trình tập huấn, gần 300 cán bộ quản lý, giáo viên GDQP-AN đã được trang bị các kiến thức, thông tin cơ bản trong trương trình GDQP-AN cho học sinh, sinh viên để làm cơ sở thống nhất việc dạy và học môn học GDQP-AN trong nhà trường; tập huấn nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; tình hình thế giới, khu vực, trong nước liên quan quốc phòng và an ninh Việt Nam;….

Đợt tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày (12 và 13/10) với nhiều nội dung theo đúng chương trình theo kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Đặc biệt, các cán bộ quản lý, giáo viên sẽ được tổ chức tập huấn tại thao trường, bãi tập trong ngày 13/10. Đây là những nội dung rất quan trọng, làm cơ sở để các cán bộ, giảng dạy học cho học sinh, sinh viên.

C.THÀNH