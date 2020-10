Gửi trọn niềm tin vào Đại hội

LTS: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 14-16/10 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đề ra các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn mới. Trước thềm Đại hội, nhiều đại biểu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã có những mong mỏi, kỳ vọng và gửi trọn niềm tin vào sự thành công của Đại hội. Phóng viên Báo Lâm Đồng lược ghi những tâm nguyện của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vấn đề này.

Nâng cao vai trò, vị thế của giai cấp công nhân trong tình hình mới

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là ngày hội chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh, trong đó có giai cấp công nhân. Đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động rất kỳ vọng thành công của Đại hội lần này với mong muốn những quyết sách mới, nhiệm vụ mới sẽ mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh nhà nói chung và tổ chức công đoàn nói riêng.

Sự lãnh đạo sâu sát của Đảng, chính quyền suốt thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao vai trò, vị thế của giai cấp công nhân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20 ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 37 ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”; đồng thời, quan tâm phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng; nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân; lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp, nhất là công đoàn cơ sở; phát huy vai trò kiểm tra, thanh tra, giám sát của tổ chức công đoàn trên lĩnh vực lao động, việc làm, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người lao động và doanh nghiệp; thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động gắn với xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ… Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế ngoài nhà nước để tạo thêm việc làm mới, tăng thu nhập và ổn định đời sống cho công nhân lao động; hỗ trợ công đoàn các cấp tăng cường công tác vận động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Thể hiện vai trò tích cực trong cải cách, hiện đại hóa nền hành chính

Là đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi rất vinh dự và vui mừng trước sự phát triển của tỉnh trong 5 năm qua. Và, không nằm ngoài định hướng phát triển của tỉnh, nhiệm kỳ qua, ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được nhiều kết quả mang dấu ấn đậm nét. Trong đó, có thể kể tới việc thể hiện vai trò tích cực trong cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính; Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể và cơ quan hành chính, bảo đảm tính thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện xây dựng lộ trình thích hợp cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tiếp trên môi trường mạng, góp phần công khai, minh bạch thông tin; các hoạt động giao dịch giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước thuận lợi hơn; nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại của nền hành chính công, bộ mặt cơ quan nhà nước đã thay đổi nhiều so với trước đây.

Bên cạnh đó, ngành Thông tin và Truyền thông còn xây dựng các kế hoạch trung hạn và dài hạn để thực hiện các nghị quyết, chủ trương của tỉnh trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng về viễn thông, công nghệ thông tin, nhằm tạo nền tảng để thực hiện chuyển đổi số với các nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên cơ sở đảm bảo tuyệt đối về an toàn an ninh mạng tại các sở, ngành, địa phương trong phạm vi toàn tỉnh. Với nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm, trong thời gian qua, ngành Thông tin và Truyền thông đã triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh, ngành đã và đang thực hiện Đề án xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018 - 2025, xác định lộ trình thực hiện theo 4 trụ cột chính: Quản trị, đời sống, môi trường và kinh tế. Theo đó, các nội dung được thực hiện theo thứ tự ưu tiên gồm: Chính quyền điện tử, quy hoạch đô thị và quản lý đất đai, nông nghiệp, du lịch, thành phố an toàn, môi trường, giáo dục đào tạo, y tế, giao thông. Đó là một trong những thành công lớn của Lâm Đồng. Bởi, chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều ứng dụng được phát triển trên đa nền tảng được đưa vào sử dụng, giúp cho người dân, du khách, nhà đầu tư thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính, tra cứu các thông tin phục vụ thiết thực cho đời sống, như: thông tin về quy hoạch đất đai, du lịch, phản ánh vi phạm pháp luật trực tiếp với chính quyền. Đà Lạt sẽ cán đích thành phố thông minh năm 2025.

Cùng với Đà Lạt, ngành cũng đã, đang xây dựng và triển khai Đề án xây dựng Thành phố thông minh trong giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 tại thành phố Bảo Lộc; đồng thời, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh ban hành khung kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0.

Song song với xây dựng thành phố thông minh thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và các phương tiện, thời gian tới, ngành Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nhất là về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái... tạo môi trường ổn định cho sự phát triển chung của tỉnh.

Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước

Dấu ấn của tuổi trẻ tỉnh nhà trong những năm qua được ghi lại rõ nét thông qua nhiều công trình, phần việc thanh niên như: Thắp sáng đường quê, Sân chơi cho em, Nhà Nhân ái, Đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; hoạt động Ngày thứ Bảy tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Ngày Chủ nhật xanh, Chiến dịch tình nguyện hè, Hành quân xanh, Tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ,... Hình ảnh người thanh niên với màu áo xanh tình nguyện trên khắp các nẻo đường, nhất là phong trào Hiến máu tình nguyện, tham gia chuỗi hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng nông thôn mới... trong năm 2020 đã trở nên thân thương, gần gũi, tạo cảm xúc đẹp trong cộng đồng.

“Tiên phong - Sáng tạo - Cống hiến xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh” là tinh thần và ý chí quyết tâm của tuổi trẻ Lâm Đồng những năm tới. Để làm được điều này, các cấp bộ Đoàn tập trung các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật cho thế hệ trẻ; Tăng cường tổ chức các phong trào, hành động cách mạng, phát huy thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng,... Hoạt động của Đoàn phải đi vào thiết thực, hiệu quả, đúng tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Đặc biệt, chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn với phương châm “Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Khi đề cập về thanh niên và công tác thanh niên, Đảng ta đã nêu rõ: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Thế hệ trẻ hôm nay tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, trách nhiệm…, không ngừng chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, dẫn dắt thế hệ trẻ trưởng thành, xứng đáng là lớp người vừa “hồng” vừa “chuyên”, nhân tố tích cực tham gia xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Võ Thị Hảo - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ:

Đưa khoa học, công nghệ phục vụ đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Lần đầu tiên Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh dành dung lượng lớn để xác định rõ vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ, đi sâu nêu lên thực trạng, phân tích tình hình, đánh giá kết quả đạt được, đưa ra giải pháp, định hướng phát triển cho khoa học, công nghệ. Việc đánh giá đúng tầm quan trọng của khoa học, công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và sự quan tâm sát sao của Đảng bộ tỉnh đối với sự nghiệp khoa học, công nghệ là niềm vui, là động lực để toàn ngành tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cán bộ, công chức, viên chức, các nhà khoa học trong toàn ngành tự hào về thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của khoa học, công nghệ.

Trước Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Sở Khoa học và Công nghệ cũng tiến hành đánh giá kết quả đạt được qua các chương trình: khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học, công nghệ, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ...; qua đó cho thấy ngành đã đạt được nhiều thành tựu, đưa khoa học công nghệ có những bước tiến dài so với nhiệm kỳ trước. Tôi mong muốn Đại hội cùng thảo luận, đưa ra nhiều chủ trương, chính sách và quyết sách đúng để tiếp tục phát triển khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết Đại hội được hoàn thành sẽ là cơ sở, là quyết tâm để ngành xây dựng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ đến năm 2030, đề ra chương trình hành động thực hiện hiệu quả các chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học, công nghệ phát triển, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng thương hiệu cho nông sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ngành sẽ gắn các mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng ngành, từng cấp; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, mở rộng liên kết và tăng cường hợp tác về khoa học và công nghệ, đưa khoa học, công nghệ vào thực tiễn cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Hà Văn Thuận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà:

Tiền đề tạo bước phát triển toàn diện

Tôi rất vui mừng và phấn khởi vì đây là lần thứ tư được tiếp tục tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Ngoài vinh dự đó thì trách nhiệm cũng rất là lớn đặt lên vai của mình, vừa làm trọn trách nhiệm của một đại biểu nhưng đồng thời phải thể hiện sự gương mẫu của một đảng viên. Bên cạnh thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện văn kiện, tôi tin rằng, các đại biểu tham dự Đại hội lần này sẽ bỏ những lá phiếu công tâm, lựa chọn Ban Chấp hành khóa mới hội tụ đầy đủ những phẩm chất chính trị, đủ đức, đủ tài, có tâm huyết và được Nhân dân tín nhiệm.

Tôi hi vọng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục khai thác và phát huy những ưu thế, cũng như tiềm năng của địa phương; từ đó, nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây chính là tiền đề tạo ra bước phát triển toàn diện và tiếp tục xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển mạnh mẽ về du lịch nghỉ dưỡng gắn với du lịch canh nông và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời, tạo “đòn bẩy” để góp phần xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh trong giai đoạn mới.

Với Lâm Hà, sau khi Đại hội Đảng bộ huyện diễn ra thành công, trong văn kiện Đại hội trình lên cấp trên, chúng tôi đã đưa ra những giải pháp và cách làm cụ thể để phấn đấu đưa huyện Lâm Hà trở thành một trong những huyện có điều kiện kinh tế, văn hóa - xã hội nổi bật của tỉnh. Đối với phát triển kinh tế, hiện nay dịch vụ du lịch được người dân bắt đầu tiếp cận và có những hướng phát triển mới, mặc dù là loại hình mới nhưng hi vọng trong tương lai sẽ có nhiều đổi thay theo hướng tích cực. Tuy nhiên, xét về mặt bằng chung, huyện Lâm Hà có nhiều tiềm năng hơn về sản xuất nông nghiệp, trong thời gian qua, người dân địa phương đã có tính chủ động học hỏi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt có thể nói rằng, Lâm Hà được biết đến là thủ phủ dâu tằm đã tạo bước đệm cho địa phương vững vàng hơn trong phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được bà con đầu tư, áp dụng.

Trong thời gian tới, huyện Lâm Hà cũng tập trung xây dựng các khu quy hoạch, phát triển hạ tầng để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, nhằm tạo sự gắn kết giữa người dân để ổn định phát triển kinh tế. Ngoài ra, huyện Lâm Hà quyết tâm thực hiện việc quản lý và bảo vệ, tăng cường độ che phủ của rừng tại địa phương.

Đồng chí Phạm Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tạo điều kiện, cơ hội cho cán bộ nữ phấn đấu, vươn lên Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Lâm Đồng tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất nhiều của Đảng và Nhà nước, các ngành. Từ đó, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ tham gia vào tổ chức hội, vào các phong trào phát triển kinh tế, xã hội, vì vậy, đời sống chị em vươn lên rõ nét. Nhiều phong trào như xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, hùn vốn giúp nhau làm ăn, tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng nông thôn mới được chị em tích cực tham gia mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, những hội viên phụ nữ khó khăn được hỗ trợ vốn làm ăn, hướng dẫn cách sản xuất, giúp đỡ về nhà ở… Từ đó, số hội viên nghèo, cận nghèo giảm dần, cuộc sống ngày càng ổn định. Ngoài ra, Hội còn chủ động làm việc với cấp ủy các huyện, thành phố về công tác cán bộ nữ và xây dựng giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Hội về công tác cán bộ nữ trong việc chuẩn bị nguồn cán bộ nữ giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến nay, toàn tỉnh có 12/12 đảng bộ huyện, thành phố tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, có 78/483 cán bộ nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ cấp huyện, thành phố, đạt 16%; 15/144 cán bộ nữ là ủy viên ban thường vụ, đạt 10%. Có thể thấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, đoàn thể sẽ tạo điều kiện và cơ hội cho các cán bộ nữ phát huy tốt hơn nữa tiềm năng của mình. Bằng nghị lực, tài năng, sức sáng tạo, phụ nữ ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sắp bước sang nhiệm kỳ mới, đại diện cho hội viên phụ nữ, tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều cán bộ lãnh đạo là nữ giới. Đặc biệt là quan tâm đến việc bồi dưỡng, đào tạo, phát triển cho phụ nữ; có các chế độ hỗ trợ phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số phát triển trên tất cả các lĩnh vực, như: Giáo dục, văn hóa, kinh tế… Kỳ vọng rằng, tại đại hội, các đại biểu sẽ sáng suốt lựa chọn bầu ra được những cán bộ lãnh đạo đủ đức, đủ tài và biết lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật; qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Anh Trần Đức Trung - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh:

Đảng là cái nôi để thế hệ trẻ được cống hiến và trưởng thành

Tôi rất vinh dự và tự hào khi được Thủ trưởng cơ quan, các đồng chí, đồng đội tín nhiệm bầu vào Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Càng vinh dự hơn nữa khi biết mình là một trong hai đại biểu trẻ tuổi nhất trong kỳ Đại hội lần này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tham dự một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ tỉnh nên bản thân rất háo hức và đón chờ. Đồng thời, tôi cũng chủ động nghiên cứu các dự thảo văn kiện Đại hội nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong việc thảo luận các vấn đề tại Đại hội sắp tới.

Hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, đại diện đại biểu trẻ tuổi, tôi gửi trọn niềm tin, sự kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này sẽ mở ra hướng phát triển mới cho Lâm Đồng. Tôi tin rằng, những đại biểu tham dự Đại hội lần này sẽ công tâm, khách quan, lựa chọn những người đủ tâm và đủ tầm để tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa mới. Từ đó, có thể đưa ra những định hướng, chủ trương sát với thực tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội trong nhiệm kỳ mới.

Tôi mong muốn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa mới sẽ tạo cơ chế, chính sách và đưa ra các giải pháp thiết thực, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ có cơ hội, môi trường khẳng định bản thân, cống hiến sức trẻ, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển bền vững của địa phương.

Đảng là cái nôi để thế hệ trẻ được cống hiến và trưởng thành. Vì vậy, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện; đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh sẽ luôn phát huy truyền thống “Đâu Đảng cần, thanh niên có - Việc gì khó, có thanh niên”; tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và bảo vệ an ninh, trật tự; tham gia nhiệt huyết các phong trào thi đua, cũng như các cuộc vận động do Trung ương Đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát động. Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của thế hệ trẻ Công an Nhân dân.