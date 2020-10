Niềm tin và kỳ vọng!

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày, từ 14 đến 16/10/2020, là một sự kiện đặc biệt có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của tỉnh Lâm Đồng. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vui mừng, phấn khởi và tin tưởng vào Đại hội, bởi những thành quả đã đạt được trong 5 năm qua. Nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra đã được thực hiện thắng lợi, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Nhìn lại 5 năm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra, tuy vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, nhưng Lâm Đồng đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng khá; quy mô, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế tăng. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đạt kết quả tích cực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý; các lĩnh vực thế mạnh: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển theo hướng chất lượng cao, hiện đại. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện; bộ mặt nông thôn, đô thị khởi sắc. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh, phúc lợi xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền không ngừng được củng cố và tăng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường.

Đánh giá kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, nhiều tác động ảnh hưởng tới nước ta; tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt đại dịch COVID-19 tác động không nhỏ đến kinh tế, xã hội và đời sống Nhân dân... mới thấy hết được ý nghĩa và trân trọng những thành tựu đã đạt được. Điều đó chứng tỏ trí tuệ, bản lĩnh và sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã được phát huy cao độ.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo vẫn có những diễn biến phức tạp: những vấn đề tranh chấp lãnh thổ, cạnh tranh kinh tế khu vực và toàn cầu ngày càng khốc liệt, dịch bệnh vẫn nguy cơ bùng phát ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước trong đó có Lâm Đồng... Vì vậy, Đại hội sẽ phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng và đường hướng phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong 5 năm tới với mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp, hướng đến ngành nông nghiệp toàn diện và hiện đại, là trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế. Phát triển du lịch chất lượng cao, xây dựng thành phố Đà Lạt thành trung tâm du lịch chất lượng cao, trung tâm giáo dục nghiên cứu, sáng tạo khoa học. Phát triển công nghiệp có chọn lọc, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị - nông thôn; phát triển mạnh giáo dục và khoa học kỹ thuật; nâng cao vai trò văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc cộng đồng các dân tộc trong tỉnh; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Chủ đề của Đại hội: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước” cũng như mục tiêu, phương hướng tổng quát 5 năm tới không chỉ là quyết tâm chính trị, là điều mong ước thiết tha, và sự đòi hỏi cấp bách của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh mà còn thể hiện sự nhìn nhận nghiêm túc, khách quan về tình hình thực tế của địa phương. Từ đó, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nỗ lực vươn lên, quyết tâm xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước.

Vui mừng với thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và những bài học kinh nghiệm đã được đúc kết qua các chặng đường đấu tranh cách mạng, xây dựng quê hương; tin tưởng rằng Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và sự đoàn kết để tiếp tục lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, cùng cả nước tự tin vững bước trên con đường phát triển, đáp ứng niềm tin mà Nhân dân kỳ vọng và gửi gắm.

LÂM ĐỒNG