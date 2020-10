Nỗ lực và đồng thuận để đạt được kết quả tốt nhất

(LĐ online) - Ngày 29/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt chủ trì hội nghị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S và Phan Văn Đa cùng các Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2020 do Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Đặng Trí Dũng trình bày, cho biết: Dưới sự đoàn kết, đồng lòng nỗ lực của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI đã diễn ra thành công tốt đẹp theo đúng các mục tiêu đã đề ra. Các ngành, các cấp và địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, quán triệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tiến độ sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, quản lý bảo vệ rừng cơ bản đảm bảo; sản xuất công nghiệp có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, tổng mức bán lẻ hàng hóa, xuất nhập khẩu, thu ngân sách nhà nước tăng; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng, số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động giảm so với cùng kỳ; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tiếp tục triển khai theo kế hoạch đề ra. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại như: Các hoạt động vận tải hàng hóa, số khách du lịch giảm mạnh so cùng kỳ. Lao động được đào tạo và giải quyết việc làm giảm so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra; tình hình vi phạm luật Lâm nghiệp, an ninh trật tự, an toàn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ.

Phát biểu của lãnh đạo các sở ngành, cho biết: Mặc dù mưa lũ xảy ra nghiêm trọng do bão liên tục ở miền Trung, tỉnh Lâm Đồng triển khai các giải pháp quyết liệt sẵn sàng ứng phó và may mắn, không bị ảnh hưởng nặng, vẫn đảm bảo an toàn hồ đập. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 trường hợp tay chân miệng, tập trung ở Đức Trọng, Di Linh, Đà Lạt, Lâm Hà nhưng ngành y tế đang khống chế tốt. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có dịch sốt xuất huyết, sốt rét do đang là thời điểm chuyển mùa, nhưng số ca nhiễm giảm so với năm trước. Mặc dù chưa có ca nhiễm Covid-19, nhưng, dịch đang quay trở lại châu Âu và Trung Quốc…, vì vậy, cần tiếp tục tuyên truyền, phòng chống lây nhiễm, đeo khẩu trang ở nơi đông người và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Thu ngân sách nhà nước đang đạt mức 80% dự toán là con số tích cực, nhưng khả năng hụt thu hơn 400 tỷ đồng, bù lại nhờ nguồn vượt từ thu xổ số kiến thiết và nhà đất để cân đối lại thu chi… số hụt thu còn hơn 100 tỷ; đề xuất tiết kiệm chi để bù giảm hụt thu, nhất là đảm bảo chi đầu tư phát triển vào 2 tháng cuối năm. An ninh trật tư được giữ vững nhưng có những trường hợp nổi lên như tội phạm ma túy, trồng cần sa trong nhà kín…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa, đề xuất các ngành và các chủ đầu tư rà soát, cố gắng giải ngân hết vốn đầu tư công trong năm 2020, nhất là hoàn thành 113 dự án dự kiến hoàn thành trong năm nay. 120 dự án đầu tư công phải chuyển sang năm 2021 và những năm tiếp theo, đề nghị phải khẩn trương triển khai thực hiện trong thời gian sắp tới, đặc biệt là những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp. Với những dự án khởi công mới, cần hoàn thành hồ sơ, thủ tục hành chính sớm nhất, để có thể lựa chọn nhà thầu và bắt tay triển khai dự án ngay đầu năm 2021.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Sơn báo cáo tình hình phòng chống lũ bão trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Trong thời gian gần đây nổi lên một số vấn đề cần tập trung giải quyết, là: Lấn chiếm đất rừng ở các dự án; phân lô trên đất nông nghiệp và quảng cáo là đất dự án (Bảo Lộc), có thể phá vỡ quy hoạch nông nghiệp, nông thôn gây bất ổn xã hội... Cả nước hiện có gần 1.200 ca nhiễm Covid-19, mặc dù, năng lực khống chế dịch bệnh, ngăn ngừa lây lan được Chính phủ thực hiện rất nghiêm ngặt, nhưng vẫn cần ý thức tự phòng chống và thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là trong hệ thống khám chữa bệnh. Ngành du lịch cần thực hiện các chương trình kích cầu du lịch vì tình hình dịch bệnh đã ổn định.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S, từ nay đến cuối năm, dự báo còn khoảng 4 cơn bão nữa, vì vậy, vẫn phải cảnh giác, thận trọng để đảm bảo an toàn cho mọi công trình, kể cả nhà cửa và tính mạng, tài sản của Nhân dân. Hiện tượng vi phạm quản lý bảo vệ rừng liên tiếp diễn ra ở các địa phương, nên cần tiếp tục chú trọng. Các địa phương hoàn thiện hồ sơ công nhận các xã về đích nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xác định những dự án không thực hiện được để trả vốn…

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt, chỉ đạo: Những vấn đề phát sinh trong 2 tháng cuối năm, cần nỗ lực và đồng thuận để đạt được kết quả tốt nhất, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đồng thời, lưu ý đảm bảo an toàn khi xả lũ thủy điện, khoanh vùng dập dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, ổn định giá cả nông sản, tăng cường lực lượng cho công tác quản lý bảo vệ rừng, chấn chỉnh hoạt động xây dựng trái phép, tích cực các giải pháp giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, giải ngân vốn đầu tư công…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm, tiếp tục rà soát, cân đối, khai thác các nguồn thu; đồng thời, xây dựng kế hoạch ngân sách cũng như kế hoạch kinh tế - xã hội cho năm 2021 sát với tình hình thực tế; song song với việc tích cực triển khai các biện pháp nhắc nhở phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, tránh lây lan trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đời sống Nhân dân…

LÊ HOA