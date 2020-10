Sơ kết công tác đảm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm

(LĐ online) - Sáng 2/10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh –Phó Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì hội nghị tại đầu cầu UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, địa phương đã tích cực chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; bố trí lực lượng có trọng tâm, trọng điểm, xuyên suốt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Thực hiện Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông cũng từng bước được nâng lên. Trong 9 tháng đầu năm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài hay đua xe trái phép. Tình hình tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm 2020 giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ 2019.

Lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh báo cáo về công tác tuần tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông

9 tháng đầu năm, các cơ quan báo chí, truyền thông, các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều nội dung hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó, nổi bật là tuyên truyền vận động người dân thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; đăng ký, đăng kiểm phương tiện xe cơ giới được thực hiện kịp thời nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đảm bảo công khai minh bạch.

Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng được tổ chức thực hiện thường xuyên đã góp phần răn đe đối với hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Việc phối hợp lực lượng giữa CSGT cấp tỉnh với CSGT cấp huyện 9 tháng qua cũng đạt hiệu quả cao, nhất là trong phối hợp xử lý vi phạm về nồng độ cồn, xe mô tô “phượt” trên các địa bàn đô thị. Việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh trong việc tuyên truyền, phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm trên tuyến giao thông cũng đạt kết quả tốt.

9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 87 vụ tai nạn giao thông làm 56 người chết, 55 người bị thương. Trong đó va chạm giao thông xảy ra 3 vụ, làm 2 người bị thương; Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 50 vụ làm 50 người chết, 13 người bị thương; tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra 3 vụ, làm 6 ngừoi chết, 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 56 vụ tai nạn, giảm 51 người chết, giảm 39 người bị thương.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương, các sở, ngành cũng đã trình bày tham luận và trao đổi, kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an toàn giao thông như đề nghị lắp biển cảnh báo trên một số tuyến đường, nâng cấp cải tạo các tuyến đường đã xuống cấp gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình trạng học sinh vi phạm giao thông, sử dụng xe phân khối lớn...

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương lực lượng chức năng, các ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong thời gian qua nhằm đảm bảo an toàn giao thông; giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, các sở, ngành. Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S đánh giá rất cao nỗ lực của lực lượng CSGT công an tỉnh Lâm Đồng trong công tác tham mưu, tuần tra, kiểm soát để giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên dịa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu ra một số những nguyên nhân, hạn chế cần các cấp, ngành, đoàn thể phối hợp tập trung thực hiện và khắc phục trong 3 tháng cuối năm, đó là: Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền thực hiện Nghị định 100; giải quyết dứt điểm tình trạng xe dù bến cóc, tranh giành khách; tình trạng lấn chiếm lòng lề đường trên các tuyến quốc lộ và các chợ tạm như chợ Phú Sơn (Lâm Hà); Chợ Đại Lào, Lộc Phát (Bảo Lộc), chợ Liên Đàm (Di Linh); tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân. Mở các chuyên đề để xử lý nghiêm tình trạng xe khách phóng nhanh, vượt ẩu; xe tải lấn làn, lấn tuyến; xe mô tô chạy quá tốc độ trên tuyến quốc lộ; … Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát các công trình dự án đầu tư giao thông, gấp rút thực hiện giải ngân vốn đầu tư công các dự án đã được duyệt…

NGUYỄN NGHĨA