Tăng cường công tác phối hợp xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở

(LĐ online) - Chiều 27/10, Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Lạt thực hiện tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở giữa Đảng ủy Quân sự thành phố với Đảng ủy các xã, phường của thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Lạt với Đảng ủy các phường, xã

Xác định công tác xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở vững mạnh toàn diện ngày càng cần thiết và quan trọng, nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; đặc biệt là chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 5 năm qua, nhờ công tác phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả nên công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã đạt chỉ tiêu 846/845 thanh niên lên đường nhập ngũ có chất lượng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp đồng bộ trong nắm bắt, dự báo tình hình, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, sử dụng lực lượng xử lý các tình huống, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, tăng cường đoàn kết quân dân, giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề công tác và các quyết tâm chính trị của thành phố.

Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự thành phố với Đảng ủy các phường, xã quy định nguyên tắc, phạm vi phối hợp trên các mặt công tác: Thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh và tuyên truyền, vận động nhân dân; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng, quản lý và tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên và đào tạo sĩ quan dự bị; giải quyết chính sách hậu phương quân đội và chế độ chính sách còn tồn đọng sau chiến tranh; công tác xây dựng, quản lý, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các phường, xã đạt yêu cầu.

Tại buổi lễ sơ kết, sau khi thảo luận về những biện pháp khắc phục hạn chế, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, hội nghị thống nhất ký kết quy chế phối hợp trong thời gian tới nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, dự bị động viên, thanh niên nhập ngũ; tăng cường lãnh, chỉ đạo chi bộ quân sự hoạt động chất lượng, hiệu quả.

NGUYỆT THU