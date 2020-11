CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM - NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2020)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn cán bộ, đảng viên, công chức ngành thuế “thu thuế phải thu được lòng dân”. Thực hiện lời dạy sâu sắc của Người, những năm qua, ngành Thuế luôn chủ động, sáng tạo tìm ra nhiều biện pháp, cách thức quản lý thuế khoa học, nhằm tạo sự đồng thuận và tự giác tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước. Một trong những cách làm phối hợp hiệu quả đó là cùng với MTTQ và các đoàn thể vận động Nhân dân tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, góp phần thực hiện công tác thu ngân sách địa phương luôn đạt và vượt chỉ tiêu.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước

Ngành Thuế Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN, Hội LHPN và Hội CCB các cấp bám sát mục tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách của cấp ủy, chính quyền và chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách năm, chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cụ thể, công tác phối hợp giữa các Đội thuế với Ban công tác Mặt trận và Chi hội đoàn thể ở các thôn, tổ dân phố trong công tác vận động Nhân dân nộp thuế, phí, lệ phí môn bài tại các điểm dân cư tập trung trở thành ngày hội thu thuế, phí và phong trào thi đua hàng năm được Nhân dân đồng tình ủng hộ, mang lại hiệu quả, góp phần hoàn thành công tác thu nộp thuế, phí trước thời hạn. Nhiều địa phương gắn phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ thuế với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trở thành tiêu chí bình xét khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa đã có tác động tích cực đến phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong quá trình phối hợp thực hiện, ngành Thuế luôn chủ động công khai, minh bạch chính sách thuế, mức thuế khoán, thông tin người nộp thuế vi phạm,... giúp cho MTTQVN và các tổ chức thành viên các cấp tham gia giám sát hoạt động của cơ quan thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân, người nộp thuế nắm rõ chính sách, pháp luật thuế, để từ đó thực hiện quyền chủ động của mình trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, tự giác chấp hành nghiêm túc pháp luật thuế.

Nội dung ký kết chương trình phối hợp hàng năm giữa ngành Thuế và Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội được duy trì thường xuyên nên phát huy hiệu quả tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2019 là 8.678,9 tỷ đồng, đạt 113% dự toán Trung ương, đạt 108% dự toán địa phương và bằng 121% so năm 2018. Trong đó, tổng thu thuế, phí là 5.247,5 tỷ đồng, đạt 103% dự toán trung ương, đạt 100% dự toán địa phương và bằng 119% so năm 2018. Theo số liệu thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 10 tháng năm 2020 ước đạt 7.467,3 tỷ đồng, tăng 6,79% so với cùng kỳ.

Hàng năm, các đơn vị phối hợp đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của từng đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức thực hiện. Thực hiện kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế năm 2018”, Chương trình công tác Dân vận năm 2019; Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về chính sách, pháp luật thuế;... Cục Thuế chỉ đạo kịp thời các Chi cục Thuế chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên tại các huyện, thành phố triển khai thực hiện quy chế phối hợp, tăng cường tuyên truyền, vận động, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu để phối hợp tuyên truyền Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế đạt hiệu quả.

Ông Bùi Văn Kính - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với MTTQ, Hội LHPN, Hội CCB trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế, giáo dục pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế. Tăng cường phối hợp trong việc kiểm tra thực hiện kế hoạch, chương trình vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế ở cơ sở, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách Nhà nước tại địa phương.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bon Yô Soan nhấn mạnh: Đối với MTTQ và các tổ chức thành viên, chúng tôi sẽ tập trung tăng cường phối hợp với ngành Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). Đồng thời, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế của Nhân dân và công chức, nhằm thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức thành viên và của cả hệ thống chính trị đối với công tác thuế, góp phần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước tại địa phương, cùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

ĐỨC KHIÊM