Chiêu bài chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng

(LĐ online) - Chiêu bài chống phá của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị (gọi chung là các thế lực thù địch) diễn ra thường xuyên, nhưng đã thành “thông lệ”, càng gần thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc, việc phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt về công tác Đại hội nhất là vấn đề nhân sự càng tinh vi và nguy hiểm. Vì thế, nhận diện rõ những luận điệu sai trái, phản động và có biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Kỳ 1: Tỉnh táo nhận diện và vạch trần những luận điệu sai trái, phản động

Cứ “đến hẹn lại lên”, mỗi khi Đảng ta tiến hành Đại hội thì sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng đậm đặc, quyết liệt hơn. Càng gần thời điểm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng các thế lực thù địch càng giở nhiều chiêu bài tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, trong đó đặc biệt tập trung xuyên tạc nội dung Dự thảo văn kiện Đại hội và các bước chuẩn bị nhân sự. Vì vậy, để đấu tranh, phản bác lại thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, chúng ta cần nhận diện được những luận điệu sai trái, phản động của chúng.

Trước hết, các thế lực thù địch tiếp tục truyền bá những thông tin và quan điểm sai trái phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) của Việt Nam; tung tin xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, nhằm chia rẽ khối đoàn kết trong Đảng và đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đặc biệt nguy hiểm hơn là chúng lấy danh nghĩa đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhưng thực chất là tập trung xuyên tạc nội dung Dự thảo văn kiện; công kích, chống phá mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, … của Đảng. Mục đích của chúng là nhằm tác động, tiêm nhiễm tạo nhận thức sai lệch, hoài nghi, tư tưởng hoang mang, dao động, dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; từ đó kêu gọi thay đổi chế độ chính trị, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, chuyển hướng cách mạng Việt Nam theo con đường TBCN...

Thứ hai, càng đến thời điểm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch càng tập trung chống phá, xuyên tạc về vấn đề nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước. Từ trước Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII) đến nay, trên các trang mạng nước ngoài và một số tài khoản blog, facebook cá nhân... đã chủ ý đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thất thiệt và cố tình suy diễn về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Chúng tung ra các luận điệu xuyên tạc, quy chụp công tác chuẩn bị nhân sự Trung ương bị chi phối bởi “nhóm lợi ích” từ một bộ phận quan chức cầm quyền ở Trung ương sắp đặt sẵn, bắt buộc các cấp phải thi hành thông qua hình thức dân chủ “mị dân”… Cần nhận diện đúng đắn rằng, những thông tin nêu trên là nhằm gây nhiễu loạn tình hình nhân sự trong Đảng, hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo đương chức, gây nghi kỵ, mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến thiếu thống nhất, mất đoàn kết. Đây thực chất là một thủ đoạn hết sức nham hiểm, thâm độc của kẻ thù, bởi công tác cán bộ và sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội là một trong những vấn đề hết sức hệ trọng đối với cách mạng Việt Nam. Đảng ta coi công tác nhân sự luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là thời điểm hiện nay đang diễn ra cuộc chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong chiến tranh, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước XHCN, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hoà bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau. Do đó, bài học xương máu về sự sụp đổ của hệ thống XHCN tại Liên Xô trước đây có nguyên nhân từ sai lầm về công tác cán bộ dẫn đến việc quyền lực của Đảng Cộng sản bị giao vào tay những người phản bội lại chế độ XHCN đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Còn vấn đề đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội được xem là sức mạnh nội sinh, là bức tường thành vững chắc để Đảng ta lãnh đạo nhân dân đánh thắng mọi kẻ thù, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vì vậy, không lấy gì làm khó hiểu khi các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá ta về công tác cán bộ nói chung, công tác nhân sự Đại hội Đảng nói riêng và khối đoàn kết trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ ba, lợi dụng vấn đề tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí để tuyên truyền xuyên tạc chống phá ta. Tham nhũng đang là một vấn nạn chung của toàn cầu, không riêng một quốc gia nào. Để phòng, chống tệ nạn này, Đảng, Nhà nước ta có quyết tâm chính trị rất cao, triển khai quyết liệt, đảm bảo cho Luật Phòng, chống tham nhũng đi vào đời sống xã hội, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, loại dần tệ nạn này. Nhưng điều nực cười là những kẻ chống đối một mặt ra rả phê phán chế độ ta để tham nhũng, lãng phí xẩy ra tràn lan, nhưng khi ta tăng cường xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, thì chúng lại rêu rao cho rằng đó là biểu hiện thanh trừng, đấu đá nội bộ và cho rằng nếu Việt Nam thực hiện chế độ đa đảng, thế chế chính trị “tam quyền phân lập” thì không có tham nhũng xẩy ra. Thực ra thủ đoạn này của chúng cũng không ngoài mục đích gây tâm lý bi quan, hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước, qua đó thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời gây chú ý của dư luận, tạo áp lực với Đảng, Nhà nước ta; tác động và kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế gia tăng sức ép với Việt Nam...

Thứ tư, trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường tung tin, dựng chuyện, quy trách nhiệm cho Đảng, Nhà nước ta trong các vấn đề về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; vấn đề dân chủ, tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam thông qua cái gọi là “tù nhân lương tâm”; đòi tự do lập hội để đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp lực lượng, thành lập các hội, nhóm bất hợp pháp; … Sự thật của những vấn đề trên là gì? Có thể nói, các sự kiện xẩy ra gần đây trên thềm lục địa Việt Nam là có thật, nhưng thủ đoạn nham hiểm của các thế lực chống đối là thổi bùng lên nguy cơ bị xâm lược và trắng trợn dựng chuyện phân tích các phe phái trong Đảng để làm xáo trộn dư luận, kích động nhân dân xuống đường biểu tình, chống đối chính quyền các cấp. Thực chất của thủ đoạn này cũng không ngoài mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, đặt nhân dân ta trước tình huống phải lựa chọn giữa “giữ gìn chủ quyền biển, đảo” hay bảo vệ thể chế chính trị và chế độ độc đảng… Còn vấn đề “dân chủ, tôn giáo và nhân quyền”, chúng dựa vào cái gọi là “tù nhân lương tâm” để thổi phồng, bịa đặt, xuyên tạc sự thật nhằm thực hiện âm mưu bôi nhọ, vu cáo và chống phá Nhà nước Việt Nam, làm suy giảm lòng tin của nhân dân Việt Nam vào hệ thống chính trị của nước ta. Sự thật, chẳng riêng gì ở Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới, có rất nhiều cá nhân đã bị bắt giữ, thậm chí bị xét xử và phạt tù vì những tội danh làm tổn hại tới an ninh quốc gia, tung tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận, gây nguy hiểm cho người dân... Về vấn đề “đòi tự do lập hội” lại là chiêu bài mà các thế lực thù địch nhằm mưu đồ tập hợp, thu hút nhiều người tham gia để cổ súy cho hoạt động “bất tuân dân sự”, khích động các tổ chức gây sức ép yêu cầu Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng phải có chủ trương cho “Xã hội dân sự” phát triển và nới lỏng kiểm soát an ninh mạng; ...

Tóm lại: Điểm chung của các chiêu bài nêu trên đều nhằm mục đích xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ, phủ nhận quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chế độ xã hội và thành quả của cách mạng Việt Nam… Chúng ta cần tỉnh táo nhận diện sự thật và đấu tranh làm thất bại âm mưu của chúng.

Kỳ 2: Cảnh giác, đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch