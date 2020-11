Cục Hậu Cần và Cục Y Tế (Bộ Công an) tổng kết công tác nghỉ dưỡng, điều dưỡng năm 2020

(LĐ online) - Sáng 23/11, tại Nhà nghỉ dưỡng Minh Tâm, TP Đà Lạt, Cục Hậu cần và Cục Y Tế, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghỉ dưỡng, điều dưỡng trong lực lượng CAND năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các Cục, Công an các tỉnh có nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng.

Thứ Trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Báo cáo của Cục Hậu cần cho biết, năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai đã đẩy kinh tế thế giới lâm vào cảnh suy thoái. Nhu cầu nghỉ dưỡng của cán bộ chiến sỹ (CBCS) giảm so với các năm trước. Nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn không thể triển khai đã tác động trực tiếp tới các nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng trong CAND. Trước tình hình trên, Cục Hậu cần và Cục Y tế đã chủ động xác định thời gian cao điểm nghỉ dưỡng, điều dưỡng sẽ từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, qua đó đã chủ động phân bổ kế hoạch nghỉ dưỡng phù hợp với tình hình thực tế.

Trong năm qua, nhiều nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng CAND đã có những thay đổi trong công tác đón tiếp, phục vụ, đem lại tinh thần thoải mái, hài lòng cho CBCS và khách ngoài khi đến nghỉ dưỡng. Trong năm 2020, các nhà nghỉ dưỡng đã phục vụ 142.771 lượt CBCS đi nghỉ dưỡng, điều dưỡng. Đặc biệt, các nhà nghỉ dưỡng đã nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế, khử trùng tại đơn vị, đảm bảo công tác y tế thường xuyên, kịp thời. 100% nhà nghỉ dưỡng thực hiện nghiêm túc vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý rác thải đảm bảo môi trường.

Sau hơn 2 năm triển khai mô hình tổ chức mới, đến nay công tác nghỉ dưỡng trong CAND đã đạt được những kết quả tích cực. Cục Hậu cần đã xây dựng phương án, kế hoạch phù hợp, hoàn thiện công tác nghỉ dưỡng. Nâng mức đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của CBCS, từ 39% năm 2017 lên 44% năm 2019, phục vụ 12.096 phiếu.

Trao bằng khen Bộ Công an cho tập thể và cá nhân có thành tích cao trong năm 2019 – 2020

Trong năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai nhưng được sự quan tâm của Bộ Công an, nhiều nhà nghỉ dưỡng cơ sở vật chất tiếp tục được nâng cấp, sửa chữa. Đối với công tác điều dưỡng, sau khi chuyển đổi sang mô hình mới, Cục Y tế đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an duyệt chủ trương quy hoạch mặt bằng, phân khu chức năng, từng bước cải tạo, sửa chữa và nâng cấp. Năm 2019-2020, Cục Y tế đã tổ chức 4 lớp tập đào tạo cho lãnh đạo, nhân viên tại các Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng, nhà nghỉ dưỡng. Cục Y tế cũng đã bổ sung một số trang thiết bị phục vụ công tác điều dưỡng như máy khí dung, bộ thiết bị phục hồi chức năng đơn giản, đèn hồng ngoại trị liệu... để phục vụ CBCS ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những điều kiện thuận lơi và kết quả đã đạt được, trong năm qua các nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng trong lực lượng CAND gặp không ít khó khăn. Đó là mức lương đối với lao động hợp đồng theo quy định chỉ từ 2,4 đến 2,8 triệu đồng/tháng trong khi quy trình, thủ tục tuyển dụng rất phức tạp. Việc tuyển dụng nhân sự và chi trả lương cho lao động hợp đồng thời vụ chỉ được tính từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm sau đó cho nghỉ việc đã làm mất đi nguồn lao động đã đào tạo thực tiễn, sang năm lại phải đào tạo lại nguồn nhân lực mới gây mất thời gian, không đảm bảo chất lượng phục vụ. Kinh phí hằng năm dành cho sửa chữa, nâng cấp rất thấp trong khi cơ sở vật chất của nhiều nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng đã xuống cấp trầm trọng... Ảnh hưởng của dịch bệnh cũng khiến đời sống CBCS, công nhân viên của các nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng gặp nhiều khó khăn.

Tại hội nghị, lãnh đạo một số nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng cũng đã có tham luận, trong đó nêu bật những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc. Lãnh đạo các nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng đã đề xuất Cục Hậu cần và Cục Y tế, kiến nghị lãnh đạo Bộ Công an rà soát, báo cáo sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về quy chế, cơ chế, quy trình về công tác nghỉ dưỡng; quy chế tuyển dụng lao động hợp đồng; bổ sung kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng...

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luật hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua. Các nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng đã nỗ lực vượt qua những khó khăn của dịch bệnh COVID-19, phục vụ chu đáo, tận tình CBCS đi nghỉ dưỡng, điều dưỡng, công tác...

Thứ trưởng cũng đã tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo Cục Hậu cần, Cục Y tế, nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng; đồng thời giải đáp một số thắc mắc có liên quan đến công tác cán bộ, chế độ nghỉ dưỡng của CBCS. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo các nhà nghỉ dưỡng tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ; Chuẩn bị chu đáo lực lượng, cơ sở vật chất, trong đó có hệ thống y tế; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng để tạo sự chuyển biến tích cực, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nghỉ dưỡng, điều dưỡng...

Dịp này, Bộ Công an đã khen thưởng 2 tập thể và 6 cá nhân; Cục Hậu cần và Cục Y tế khen thưởng 11 tập thể và 41 cá nhân đã có những thành tích trong công tác năm 2019 và 2020.

TIẾN DŨNG – NGUYÊN THI