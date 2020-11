Nhận diện và đấu tranh với những thông tin sai lệch trên mạng xã hội

(LĐ online) - Thời gian qua, một số tổ chức phản động và đối tượng chống đối trong nước triệt để sử dụng mạng xã hội, chủ yếu Facebook, Youtube phát tán thông tin, bài viết, hình ảnh... nhằm phá hoại tư tưởng, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm. Đáng chú ý, các lực lượng này thực hiện tấn công vào hệ thống thông tin, mạng máy tính của cơ quan nhà nước; chia sẻ, bình luận các bài viết tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; kích động người dân tham gia biểu tình chống chính quyền…

Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị gia tăng hoạt động tuyên truyền chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tuyên truyền chống phá Đại hội XIII của Đảng. Chúng tiếp tục tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, cho rằng các thách thức đối với Đảng tại Đại hội XIII là “quyền lực có xu thế biến thành lạm quyền và tham nhũng, không thể chữa trị vì Đảng Cộng sản tuyệt đối độc quyền”. Đưa ra yêu cầu đề nghị Đại hội XIII cần thông qua nghị quyết cam kết trình Quốc hội về dự luật đảng phái chính trị để làm cơ sở tiến tới “đa nguyên, đa đảng”, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Chúng chỉ trích nhân sự, vu cáo bầu cử gian lận và kinh phí tốn kém tại đại hội đảng bộ các cấp, cho rằng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng có thể “nuốt” hàng ngàn tỷ của công quỹ. Điển hình, chúng phát tán thông tin Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ thiếu minh bạch, nhiều lãnh đạo chủ chốt được điều động và chỉ định mà không qua bầu cử; chỉ trích UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt phương án nội dung trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh với kinh phí hơn 1,75 tỷ đồng, gây lãng phí ngân sách và tiền bạc của người dân; Quảng Bình chi 2,2 tỷ đồng mua cặp da tặng đại biểu…

Những ngày qua, đồng bào cả nước hướng về mảnh đất khúc ruột miền Trung, nơi đã có hàng chục quân nhân hy sinh khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai-một nhiệm vụ chiến đấu thời bình của quân đội. Vậy mà lại xuất hiện những kẻ táng tận lương tâm, vong ơn bội nghĩa rêu rao những luận điệu, xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm danh dự và sự hy sinh cao quý của những người lính. Trên trang cá nhân của Trương Châu Hữu Danh, một thành viên của nhóm "Báo sạch" đăng dòng trạng thái chia sẻ có vẻ như xót thương, tưởng nhớ 37 cán bộ, chiến sĩ (33 chiến sỹ Quân đội, 01 chiến sỹ Công an, 03 cán bộ địa phương) hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Thế nhưng bên dưới bài viết lại có rất nhiều bình luận xuyên tạc. Họ trắng trợn bịa đặt rằng đoàn cán bộ đi công tác vào thủy điện Rào Trăng không phải vì cứu dân mà vì “có cổ phần trong nhà máy thủy điện”. Thông tin này được các Facebook Bùi Văn Thuận, Người buôn gió và trang Facebook Lê Hoài Anh, xưng là một nữ doanh nhân đã chia sẻ, tán phát nhằm xúc phạm, bôi nhọ sự hy sinh của một vị tướng quân đội.

Một số trang tin của tổ chức khủng bố “Việt Tân”, “Nhật ký yêu nước”... luôn vỗ ngực là yêu nước, luôn lo lắng cho quyền sống của người dân Việt Nam, mơ ước “canh tân đất nước”! Vậy trong lúc đất nước đang phải ứng phó, giải quyết hậu quả bão lũ tại các tỉnh miền Trung thì họ lại cố tình tìm cách đưa các thông tin sai sự thật, chia rẽ người dân với chính quyền. Họ cắt ghép hình ảnh biến một vụ chìm ghe hàng cứu trợ thành một vụ người làm thiện nguyện không được hỗ trợ nên đã đổ hết hàng hóa xuống sông. Cách đây mấy ngày, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi kiều bào ủng hộ miền Trung đang gặp khó khăn, Việt Tân lại cho rằng, việc cứu trợ người dân là trách nhiệm của chính quyền và kêu gọi kiều bào không gửi tiền về nước tránh bị “quan chức ăn chặn”. Việt Tân từng viện trợ hàng chục nghìn đô để hỗ trợ các đối tượng chống đối như Phạm Đoan Trang, Cấn Thị Thêu chống phá chính quyền, gây rối an ninh trật tự, nhưng khi lũ lụt xảy ra, người ta chưa thấy tổ chức này có phong trào nào ủng hộ miền Trung, ngoài mấy bài viết xuyên tạc.

Ngày 23/10/2020, tài khoản facebook "Huấn Hoa Hồng" đã đăng tải video clip có gắn logo của Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin Bùi Xuân Huấn đi cứu trợ đồng bào miền Trung. Ngay sau khi phát hiện, chỉ trong 2 ngày 25, 26/10/2020, Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an đã triệu tập Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "Hoa Hồng") để xác minh, làm rõ việc đăng tải, tán phát lan truyền thông tin giả mạo bản tin Chuyển động 24h của Đài Truyền hình Việt Nam lên trang facebook cá nhân có tên "Huấn Hoa Hồng". Bùi Xuân Huấn thừa nhận hành vi của mình là sai, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam; vi phạm quy định của pháp luật; cam kết chịu mọi hình thức xử lý của cơ quan chức năng. Huấn cũng khai nhận, đã chủ động gỡ bỏ video clip trên khỏi tài khoản facebook "Huấn Hoa Hồng" vào ngày 24/10/2020. Qua sự việc trên, đã có rất nhiều bạn trẻ lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng về những hành động chia sẻ thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội.

Trước thực trạng thông tin nhiễu loạn, thật-giả trong âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch phát tán trên mạng xã hội, đòi hỏi các cơ quan thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh mạng, nhất là “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”. Cơ quan chức năng cần nắm chắc tình hình trên không gian mạng, nhất là âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các diễn đàn, hội, nhóm phản động, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đúng pháp luật với những hoạt động tấn công mạng, lợi dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Kiên quyết đấu tranh với những thông tin xấu, độc, sai sự thật, tác động xấu đến đời sống xã hội, làm nhiễu loạn trong dư luận quần chúng nhân dân.

Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không để bị mắc mưu, sa vào “cạm bẫy” của các thế lưc thù địch. Đồng thời, chia sẻ những thông tin tích cực; tham gia đấu tranh, phản bác, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng trong tình hình hiện nay.