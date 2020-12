17 đại biểu Lâm Đồng tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

(LĐ online) - Lâm Đồng sẽ cử một đoàn đại biểu gồm 17 thành viên của tỉnh để tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 9 - 10/12.

Bên cạnh các đại biểu là lãnh đạo của tỉnh, trong đoàn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc của tỉnh Lâm Đồng lần này còn có các đại biểu tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Đây là những đại biểu được bầu chọn tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI tổ chức vào ngày 9/9/2020.

Cụ thể, trong đoàn có ông Đào Mạnh Trinh - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Thăng Long, Đà Lạt, đại diện tập thể Anh hùng lao động; bà Ka Hiên, người K’Ho - Bí thư Chi bộ thôn Phước Dũng, xã Phước Lộc, Đạ Huoai, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ông Nguyễn Hữu Trí, nông dân, Tổ 4, thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ, Đà Lạt, điển hình nông dân sản xuất giỏi.

Nhiều điển hình cũng có mặt trong đoàn như ông Điểu K’Giắc, người Mạ, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Nai Thượng, Cát Tiên; Sư cô Thích Nữ Tâm Hạnh, Cơ sở Cô nhi viện Lục Hòa, Hiệp An, Đức Trọng; ông Lê Văn Cường, Giám đốc Công ty Viet GAP, Đà Lạt; bà Nguyễn Thị Thùy Phương, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bảo Lộc; ông Đỗ Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng; ông Vũ Đình Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng; ông Hoàng Nguyễn Việt Tiến, Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ , Công an Lâm Đồng.

VIẾT TRỌNG