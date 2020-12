(LĐ online) - Chiều 21/12, UBND huyện Lạc Dương phối hợp với Hội Khuyến học huyện long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện Lạc Dương lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020. Đến dự có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Dương Ya Tiong; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng 90 đại biểu là những hội viên ưu tú, gương điển hình trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn huyện.

Đồng chí Ya Tiong – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao tặng lẵng hoa của Huyện ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chúc mừng đại hội

Theo báo cáo trình tại đại hội, trong nhiệm kỳ qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ở địa phương đã được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể quan tâm, được nhân dân ủng hộ, góp phần vào sự phát triển sự nghiệp giáo dục. Hiện toàn huyện có 71 Chi hội, tăng 9 Chi hội so với đầu nhiệm kỳ; 100% xã, thị trấn có Hội Khuyến học; mỗi thôn, tổ dân phố đều có Chi hội Khuyến học; 100% trường học duy trì tốt tổ chức Hội; Ban Khuyến học ở các cơ quan, đơn vị, hội, Đoàn thể đang được phát triển và nhân rộng. Tổng số hội viên đến nay 5.158 hội viên, tăng so với đầu nhiệm kỳ 2.990 hội viên, đạt tỷ lệ 78,7% hộ dân, đạt tỷ lệ 18,7% so nhân khẩu. So với chỉ tiêu phấn đấu mỗi hộ dân có 1 người tham gia công tác khuyến học đạt 70%. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Nhiều gia đình, dòng họ, cộng đồng đã hưởng ứng tham gia xây dựng mô hình học tập. Công tác thi đua khuyến học được đẩy mạnh, nhiều gương điển hình tiên tiến thi đua khuyến học được lan toả.

Công tác xây dựng quỹ hội được các cấp quan tâm, nên quỹ hội ngày càng phát triển. Hội Khuyến học các cấp trên toàn huyện đã phối hợp, vận động các tổ chức từ thiện, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện trao hàng ngàn suất học bổng và xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi, khen thưởng học sinh xuất sắc, giáo viên giỏi…; hỗ trợ nhà trường xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, hỗ trợ nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt, chống bỏ học, thất học…

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua như: một số thành viên trong BCH do bận nhiều công tác nên chưa có thời gian tham gia sinh hoạt BCH; các ban chuyên môn của HKH huyện có thành lập nhưng hoạt động chưa hiệu quả; một số Hội khuyến học ở cơ sở hoạt động còn mờ nhạt, chưa phát huy được vai trò của hội viên; một số Hội chưa phát huy hết tiềm năng nguồn nhân lực khuyến học của địa phương mình để phát triển Hội mạnh về số lượng và chất lượng…

Qua đó, đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 với những giải pháp chủ yếu như: Củng cố và phát triển vững chắc tổ chức Hội và hội viên; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học; Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai nhiều hình thức khuyến học, khuyến tài trong nhà trường; Mở rộng và nâng cao các hoạt động khuyến học, khuyến tài với các đối tượng bên ngoài nhà trường, tạo điều kiện cho mọi người học tập suốt đời góp phần xây dựng XHHT; Đa dạng các hình thức gây quỹ khuyến học…

Đại hội đã bầu 31 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Lạc Dương lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Cil Póh được bầu giữa chức Chủ tịch Hội. Đại hội cũng bầu 8 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương tặng giấy khen cho 7 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020; 10 tập thể và 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình học tập giai đoạn 2016 -2020. Công ty Cổ phần SXHQ Đà Lạt trao 10 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho 10 học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020 Tặng sổ tiết kiệm cho học sinh vượt khó học giỏi Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Lạc Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội

T.HƯƠNG – S.TRÀ