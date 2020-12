Đơn Dương tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

(LĐ online) - UBND huyện Đơn Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 vào ngày 29/12.

Lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Đơn Dương trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể

Trong năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lập thành tích kỷ niệm 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, thực hiện tốt việc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 521/ QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ"; lực lượng Công an huyện đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức 59 buổi phát động phong trào, duy trì và nhân rộng mô hình camera an ninh, lắp đặt thêm 19 mắt camera mới.

Qua công tác tuyên truyền, quần chúng đã cung cấp trên 250 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ hàng trăm vụ án, bắt vận động đầu thú 7 đối tượng truy nã, đưa 14 công dân đi cai nghiện, thu giữ nhiều vũ khí vật liệu nổ.

Hội nghị đã dành thời gian để các tổ chức, địa phương trình bày tham luận liên quan đến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để trao đổi kinh nghiệm cũng như rút ra những bài học từ thực tế tại cơ sở trong quá trình thực hiện.

Đề ra kế hoạch năm 2021, huyện Đơn Dương sẽ tiếp tục gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với phong trào dân vận khéo; thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo an ninh xã hội phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, UBND huyện tiếp tục thực hiện chủ trương của Bộ Công an về xây dựng toàn diện công an cấp huyện, nâng cao năng lực công an cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị cũng đã trao nhiều bằng khen, giấy khen cho các cá nhân và tập thể thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020.

NGUYÊN THI – LÊ TIẾN