HĐND huyện Đạ Huoai khóa X tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020

(LĐ online) - Sáng 15/12, HĐND huyện Đạ Huoai khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 18 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2020. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (15 và 16/12).

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 18, HĐND huyện Đạ Huoai khóa X

Trong ngày làm việc đầu tiên, HĐND huyện Đạ Huoai tiến hành xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện và một số báo cáo của các ban, ngành cấp huyện; đồng thời, tổ chức thảo luận tổ.

Theo báo cáo của UBND huyện Đạ Huoai, trong năm 2020, tuy chịu tác động của dịch Covid - 19, nhưng tình hình kinh tế, xã hội địa phương tiếp tục có sự phát triển ổn định; an sinh xã hội được chú trọng góp phần đảm bảo, nâng cao đời sống của Nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chế và số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2019.

Từ năm 2016 - 2020, 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,9%/năm; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 đạt 549 tỷ đồng, tăng bình quân 9,3%/năm so với kế hoạch. Đến cuối năm 2020 đã có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ còn 0,8% hộ nghèo, trong đó, số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 2,5%; 26/30 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ hơn 86%; văn hóa - thể thao tiếp tục có bước phát triển đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí nâng cao cuộc sống tinh thần của người dân; công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu được chú trọng triển khai thực hiện và thu nhiều kết quả khả quan… Đặc biệt, số vụ vi phạm lâm luật giảm bình quân 20%/năm.

Đồng chí Nguyễn Quý Mỵ - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đạ Huoai phát biểu khai mạc kỳ họp

Trong ngày làm việc thứ hai, 16/12, các đại biểu HĐND huyện Đạ Huoai tiến hành phiên chất vấn và nghe trả lời chất vấn của các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Tại phiên họp này, Chủ tịch UBND huyện Đại Huoai sẽ báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của của đại biểu về vấn đề chủ yếu thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong năm 2020; đồng thời, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020.

Các đại biểu HĐND huyện cũng tham gia góp ý cho các dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ 18; đồng thời, thông qua các nghị quyết, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2021; Nghị quyết về phân bố dự toán ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Đạ Huoai.

KHÁNH PHÚC