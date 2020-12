HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VII tiến hành kỳ họp thường lệ cuối năm 2020

(LĐ online) - Trong 2 ngày 14 và 15/12, HÐND huyện Đạ Tẻh khóa VII đã tiến hành kỳ họp thứ 18 – kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đạ Tẻh phát biểu khai mạc kỳ họp

Trong ngày làm việc đầu tiên, HĐND huyện Đạ Tẻh tiến hành xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện và một số báo cáo của các ban, ngành; đồng thời, tiến hành thảo luận tổ.

Theo báo cáo, trong năm 2020, dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Có 18/18 tiêu chí chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó, có 9 chỉ tiêu vượt như: Thu ngân sách nhà nước, tỷ lệ che phủ rừng, tổng giá trị sản xuất, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội... Tuy nhiên, trong năm 2020, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; tình trạng vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra; tình hình an ninh, trật tự diễn biến còn phức tạp, nhất là tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng…

Trong năm 2020, có 3 xã Đạ Kho, An Nhơn, Quảng Trị đủ chuẩn nông thôn mới nâng cao, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét công nhận. Huyện Đạ Tẻh đã đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới đã được đoàn thẩm định Trung ương công nhận, hiện đang hoàn thành hồ sơ trình Trung ương công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Đối với công tác giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 dự kiến còn 1,3 %, giảm 1,06% so với cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 3%, giảm 1,01% so với cùng kỳ năm 2019.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 18 HÐND huyện Đạ Tẻh khóa VI

Trong ngày làm việc thứ hai, 15/12, các đại biểu HĐND huyện chất vấn và nghe trả lời chất vấn của các cơ quan nhà nước; Chủ tịch UBND huyện báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của của đại biểu về vấn đề chủ yếu thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020. Các đại biểu HĐND huyện cũng tham gia góp ý cho các dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ 18; đồng thời, thông qua các nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021; Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2021, phân bố dự toán ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 của huyện Đạ Tẻh; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025.

ĐÔNG ANH