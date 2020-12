HĐND TP Bảo Lộc khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm 2020

(LĐ online) - Sáng 17/12, HĐND TP Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 15 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.

Chủ tọa điều hành kỳ họp

Dự kỳ họp có Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc.

Tại phiên khai mạc, HĐND TP Bảo Lộc đã thông qua các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương 5 năm (2016 - 2020); báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cư tri trước kỳ họp; báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc; các báo cáo giám sát, thẩm tra của Thường trực HĐND và các ban HĐND TP Bảo Lộc.

Theo báo cáo của UBND TP Bảo Lộc, triển khai nhiệm vụ năm 2020, địa phương đối diện với nhiều khó khăn, thách thức khi tình hình dịch Covid - 19; dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, khó lường; đồng thời, chịu sự tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu đã gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân địa phương cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, nên tình hình kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục có bước phát triển ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Theo đó, 7/10 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp, ước đạt 6.191 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ; dịch vụ, thương mại ước đạt 6.460 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ; nông nghiệp duy trì phát triển ổn định. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng và làm giảm đàn vật nuôi (đàn heo) của địa phương.

Đặc biệt, đến giữa tháng 12/2020, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đã đạt 1.521 tỷ đồng, bằng 105% so với dự toán được giao. Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt hơn 611 tỷ đồng, bằng 103% dự toán. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị, thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và an ninh, quốc phòng… đều đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đánh gia cao những kết quả đã đạt được; đồng thời, khẳng định đây là sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tạo niềm tin để các tầng lớp nhân dân cùng chung tay đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng và phát triển địa phương.

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu chỉ đạo, để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND TP Bảo Lộc cần nghiêm túc đánh giá đúng thực chất công tác thực hiện nhiệm vụ trong năm qua. Từ đó, chỉ rõ những tồn tại, khó khăn và rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng Nghị quyết năm 2021 sát với thực tế tình hình của địa phương; chủ động lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và quần chúng nhân dân để thực hiện có hiệu quả công tác giám sát trên tất cả các lĩnh vực.

Đối với UBND thành phố, cần nghiêm túc nêu bật những khó khăn, tồn tài trên tất cả các lĩnh vực để xây dựng kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; chủ động tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm minh các sai phạm xảy ra.

Đặc biệt, UBND TP Bảo Lộc phải chú trọng và kịp thời thực hiện công tác tuyên dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố trên tất cả các lĩnh vực; có kế hoạch phấn đấu xóa hộ nghèo trước năm 2025; chỉ đạo các ngành chức năng, cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; kiểm tra hàng hóa, thực phẩm và kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm, vi phạm để người dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền Tân Sửu trong an toàn, hạnh phúc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể chủ động hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước tới Nhân dân; đẩy mạnh phát triển, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Bí Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu chỉ đạo, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang tiếp tục ra sức tu dưỡng đạo đức cách mạng và học tập, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cùng đơn vị và địa phương hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Qua đó, góp phần xây dựng Bảo Lộc phát triển ngày càng văn minh, hiện đại.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Bảo Lộc khóa V sẽ diễn ra trong 2 ngày (17 và 18/12). Chiều 17/12, HĐND TP Bảo Lộc tiến hành thảo luận tổ. Trong ngày 18/12, sẽ diễn ra phiên chất vấn của các đại biểu HĐND và trả lời chất vấn của các cơ quan Nhà nước về các vấn đề cử tri và Nhân dân địa phương quan tâm; đồng thời, xem xét, biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết của kỳ họp.

KHÁNH PHÚC - ĐÔNG ANH