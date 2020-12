Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ 4

(LĐ online) - Ngày 11/12, Huyện ủy Đạ Tẻh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Huyện ủy khóa IX; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện; bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị Ban Chấp hành lần này để tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; ban hành Nghị quyết của Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021; Nghị quyết của Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021; Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021; chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021; báo cáo về công tác quản lý, điều hành ngân sách Đảng năm 2020 và dự toán năm 2021; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở đảng; khen thưởng đảng viên năm 2020.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Huyện uỷ, UBND huyện vừa tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh nên tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Có 18/18 tiêu chí chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó, có 9 chỉ tiêu vượt như: Thu ngân sách nhà nước, tỷ lệ che phủ rừng, tổng giá trị sản xuất, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội...

Đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc 5 năm 2015 - 2020

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tích cực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao và trở thành phong trào thi đua; trong đó, năm 2020 có 3 xã (Đạ Kho, An Nhơn, Quảng Trị) xây dựng kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; qua kiểm tra cuối năm các xã đều đạt, hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét công nhận. Sau 5 năm triển khai thực hiện đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đến nay, huyện đã đạt 9/9 tiêu chí (đoàn thẩm định Trung ương đã thẩm định, công nhận), hoàn thành hồ sơ trình Trung ương công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng được tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện; trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, hộ cận nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo; lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi... Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 dự kiến còn 1,3 %, giảm 1,06% so với cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 3%, giảm 1,01% so với cùng kỳ năm 2019.

Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 song song với công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt được nhiều kết quả, nhất là công tác chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các TCCS Đảng trực thuộc và Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cũng như ban hành các nghị quyết, quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh, ghi nhận dù còn gặp khó khăn do thời tiết nắng nóng kéo dài, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục có sự phát triển khá. Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 đã đi vào chiều sâu, hiệu quả; Đảng bộ huyện được Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện tốt việc sáp nhập thôn, tổ dân phố và các xã theo Nghị quyết của Quốc hội, HĐND tỉnh. Tiến hành tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chỉ đạo hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX cả về mặt nội dung cũng như công tác nhân sự, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao việc tổ chức Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; tình trạng vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra; tình hình an ninh, trật tự diễn biến còn phức tạp, nhất là tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng; công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội chưa kịp thời; thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới ở một số cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, công tác kết nạp đảng viên chưa thật sự chủ động…

Đồng chí Tôn Thiện Đồng nhấn mạnh: “Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, yêu cầu đặt ra ngay từ đầu năm của nhiệm kỳ cần có mục tiêu, giải pháp cụ thể, thể hiện quyết tâm chính trị để làm tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu trong những năm tiếp theo.

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu; trong đó, tiếp tục kiên trì thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa chống dịch Covid - 19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức học tập, quán triệt, viết thu hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống...

ĐÔNG ANH