Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng Cụm thi đua số 2/Khối tự vệ Lực lượng vũ trang tỉnh

Cụm thi đua số 2/Khối tự vệ Lực lượng vũ trang tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng. Cụm có các thành viên: Công ty Điện lực Lâm Đồng, Bưu điện tỉnh, Công ty Thủy điện Đồng Nai, Viễn thông Lâm Đồng, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV, Cảng Hàng không Liên Khương và Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Trong năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng các thành viên thuộc Cụm thi đua số 2 đã thực hiện tốt kế hoạch thi đua đã được đặt ra. Các đơn vị thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ tự vệ. Cùng với đó, các đơn vị tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng được giao, chủ động nắm và dự báo, đánh giá chính xác tình hình, không để bị động, bất ngờ. 100% cơ quan, đơn vị trong cụm tổ chức tốt lực lượng trực, phối hợp với các lực lượng liên quan bảo vệ an toàn các mục tiêu được giao, cũng như bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn của đất nước.

D.Q