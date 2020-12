Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 5

(LĐ online) - Chiều 31/12, Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tổ chức hội nghị lần thứ 5.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Hội nghị dưới sự chủ trì của ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các Phó Chủ tịch.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Xuân - Phó Trưởng Ban công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các tổ chức thành viên, các vị ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá công tác Mặt trận năm 2020 và triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021; góp ý, thông qua Quy chế hoạt động và sửa đổi một số điều Quy chế thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024; tổ chức hiệp thương kết nạp một số thành viên và cử bổ sung, thay thế một số vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII.

Năm 2020, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương và tỉnh, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020, với nhiều hoạt động trọng tâm, nổi bật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa phát biểu tại hội nghị

Vận động, tập hợp, động viên Nhân dân đoàn kết, đồng thuận thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức phát động phong trào thi đua, triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; quyên góp tiền, hàng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và trợ giúp người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19; vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị bão, lũ; vận động, điều tiết Quỹ “Vì người nghèo” hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo theo Đề án 654 của UBND tỉnh.

Tích cực tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổ chức giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Quy định 124 của Bộ Chính trị và các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Ban hành và triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng và nâng cao năng lực Ban công tác Mặt trận và Đề án xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh; triển khai 3 công trình: biên soạn Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1930 - 2020, xây dựng phòng truyền thống, phim tài liệu và tổ chức tốt các hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Tiếp tục mở rộng hiệp thương, phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận và người tiêu biểu trong các tôn giáo, dân tộc, chuyên gia trên các lĩnh vực; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, thi đua thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị do Nghị quyết do Nghị quyết 17, 18 của Tỉnh ủy và các nghị quyết của cấp ủy các cấp đề ra.

Vận động, tặng 64.521 suất quà Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng của Mặt trận với tổng số tiền hơn 25,7 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh hơn 12 tỷ đồng, tập trung điều tiết, phân bổ 7,38 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp để hỗ trợ xây mới 369 căn và sửa chữa 96 căn nhà cho các hộ nghèo, hoàn thành Đề án 654 của UBND tỉnh về huy động kinh phí hơn 42,5 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa 2.148 căn nhà cho các hộ nghèo giai đoạn 2016-2020.

Các đại biểu dự hội nghị

Quỹ cứu trợ quyên góp được 11,5 tỷ đồng, kịp thời chuyển ủng hộ đồng ủng hộ các tỉnh miền Trung và các địa phương trong tỉnh hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiên tai; hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị đuối nước, bị hỏa hoạn và hỗ trợ Nhân dân trong tỉnh khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra với số tiền 446 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác mặt trận năm 2020 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021.

Tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa đã thông tin tóm tắt kết quả kinh tế - xã hội năm 2020. Niềm vui lớn nhất đó là chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công rực rỡ. Mặc dù năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid - 19, nhưng với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng trong vận động tuyên truyền của MTTQ và các thành viên, nhận được sự đồng thuận của người dân nên kết quả phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong sáng ngày hôm nay, chỉ tiêu thu ngân sách của tỉnh đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, đây là nỗ lực lớn của toàn thể các đơn vị, địa phương, trong đó có vai trò vận động của Mặt trận và các đoàn thể. Bước sang năm 2021 - năm đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 mong rằng sẽ nhận được sự tham gia tích cực của Mặt trận và các tổ chức thành viên nhiều hơn nữa, nhất là trong vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

Hội nghị đã hiệp thương thống nhất, công nhận 3 tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, gồm: Hiệp hội Hoa Đà Lạt, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, Chi Hội Chè Lâm Đồng. Nâng tổng số tổ chức thành viên của Mặt trận lên 43 tổ chức

Hội nghị cũng tiến hành hiệp thương cử bổ sung 7 ủy viên, thay thế 7 ủy viên; nâng tổng số ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 lên 102 vị, tăng 07 vị so với đầu nhiệm kỳ.

NGUYỆT THU