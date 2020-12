Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện

(LĐ online) - Chiều 15/12, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia đã khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương khóa 48 và lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, khóa 19.

Các đại biểu và học viên tham gia lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Tham dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Học viên Hành chính Quốc gia; Sở Nội vụ và Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng cùng 103 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý hoặc quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương trong toàn tỉnh.

Trong thời gian hơn 2 tuần, 74 học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương khóa 48 sẽ được nghiên cứu, học tập, phổ biến, quán triệt một số nội dung chuyên đề gồm: Nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý sở; kỹ năng kiểm tra, thanh tra ngành và lĩnh vực ở địa phương; phân cấp quản lý hành chính nhà nước theo ngành và lĩnh vực ở địa phương; các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương; kỹ năng sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý; kỹ năng quản lý tài chính; kỹ năng ban hành và tổ chức thực hiện quyết định; tổ chức, sắp xếp bộ máy quản lý ngành và lĩnh vực ở địa phương; kỹ năng phân công, ủy quyền; kỹ năng quản lý nhân sự; quản lý công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; phối hợp giữa các sở trong hoạt động lãnh đạo, quản lý; quản lý tài chính của cơ quan sở trong hoạt động lãnh đạo, quản lý; kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa công vụ; kỹ năng đối thoại, tiếp công dân và quan hệ với truyền thông...

Còn đối với lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 19, 29 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu, quán triệt các nội dung, chuyên đề như: Nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý huyện; phân cấp quản lý trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương; năng lực, uy tín, phong cách của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; một số vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự ở cấp huyện, cấp xã; kỹ năng phân tích, đánh giá lợi thế so sánh của địa phương; kỹ năng tổ chức giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; kỹ năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng quản lý nông thôn mới; quản lý về quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện; kỹ năng quản lý tài chính; kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; kỹ năng quan hệ với công chúng; kỹ năng quản lý nhân sự; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện...

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương lần này được tổ chức nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức và các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành và thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cấp sở, cấp huyện và tương đương trong tỉnh. Qua đây cũng góp phần chuẩn hóa văn bằng, chứng chỉ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện theo quy định của nhà nước và của tỉnh.

DUY NGUYỄN