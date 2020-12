Lâm Hà: Quyết liệt xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp nổi cộm

(LĐ online) - Chiều 3/12, đoàn công tác do đồng chí Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu đã có buổi làm việc với huyện Lâm Hà về công tác phát triển rừng, trồng rừng sau giải tỏa và xử lý các vụ nổi cộm xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện Lâm Hà, tính từ đầu năm đến nay, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện giảm tất cả các mặt. Cụ thể, tổng số vụ vi phạm đã phát hiện 59 vụ, giảm 54 vụ, tướng ứng giảm 47,79%, so với cùng kỳ.

Trong đó, số vụ phá rừng trái pháp luật 30 vụ, giảm 30 vụ so với cùng kỳ; diện tích thiệt hại 45.794 m2, giảm 171.504 m2; lâm sản thiệt hại 93,718 m3 gỗ, giảm 1.091,056 m3. Số vụ khai thác rừng trái pháp luật 10 vụ, giảm 8 vụ so với cùng kỳ; khối lượng gỗ bị khai thác 74,200 m3, giảm 31,133 m3. Tàng trữ, chế biến lâm sản trái pháp luật 11 vụ, giảm 05 vụ so với cùng kỳ. Vận chuyển lâm sản trái pháp luật 5 vụ, giảm 12 vụ so với cùng kỳ; lâm sản bị thu giữ 1,836 m3 giảm 10,538 m3.

Từ đầu năm đến nay, huyện Lâm Hà đã tổ chức giải tỏa được 92,64 ha/55 đợt, tiến hành trồng rừng sau giải tỏa được 48 ha/44 ha, đạt 107% kế hoạch. Tuy nhiên, trong năm 2020, trên địa bàn huyện Lâm Hà vẫn còn xảy ra một số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp nổi cuộm và Luật Đất đai, số vụ chưa xác định được đối tượng vi phạm còn chiếm tỷ lệ cao.

Đơn cử, trong tháng 7 đã xảy ra phá rừng trên diện tích 1 ha tại tiểu khu 265 xã Đông Thanh. Nguyên nhân là do trên địa bàn xã Đông Thanh và các xã thuộc khu vực Nam Ban giá đất tăng cao, các đối tượng lợi dụng phá rừng, lấn chiếm đất rừng để mua bán, sang nhượng trái phép nhằm trục lợi.

Gần đây nhất là vụ phá rừng ở tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, lâm phần do Ban QLRPH Lâm Hà quản lý với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại là 26,060 m3, chủng loại Bạch Tùng….

Mặc dù số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lâm Hà đã giảm tất cả các mặt, tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện có chiều hướng phức tạp, các đối tượng ngày càng liều lĩnh, sử dụng nhiều phương thức phá rừng tinh vi, khiến cho công tác điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, UBND huyện Lâm Hà đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, Công an huyện quyết liệt điều tra, xử lý nghiêm những vụ vi phạm nổi cộm, phức tạp về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn thời gian qua.

Đơn cử như vụ phá rừng Bạch Tùng mới đây, chỉ sau một thời gian rất ngắn, các cơ quan chuyên môn huyện Lâm Hà đã điều tra làm rõ, khởi tố vụ án, xử lý hình sự 3 bị can. Hiện, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm S ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Lâm Hà trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Lâm Hà tập trung chỉ đạo các lực lượng công an, kiểm lâm, chủ rừng, UBND cấp xã tiếp tục tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý ngay, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Đồng thời, tổ chức rà soát, giải tỏa ngay diện tích do phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để trồng rừng, khôi phục rừng, kiên quyết không để đối tượng vi phạm canh tác, sử dụng, sang nhượng trái pháp luật diện tích đất do phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Chỉ đạo nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, bảo vệ rừng. Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong BQLRPH Lâm Hà để xảy ra vi phạm. Huyện Lâm Hà sớm tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng theo Quyết định 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung, quyết liệt giải quyết các vụ phá rừng nổi cuộm trên địa bàn huyện tại tiểu khu 265. Mở rộng điều tra, truy tìm đối tượng phá rừng Bạch Tùng ở tiểu khu 249. Rà soát lại những vụ việc chưa tìm ra đối tượng, các doanh nghiệp được giao rừng nếu để xảy ra sai phạm, phải có hướng kiến nghị đề xuất lên UBND tỉnh xử lý.

HOÀNG YÊN – HOÀNG SA