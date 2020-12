Lãnh đạo huyện Đam Rông thăm, tặng quà các cơ sở tôn giáo

(LĐ online) - Chiều 23/12, huyện Đam Rông tổ chức 2 đoàn đi thăm, chúc mừng 8 cơ sở tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Giáng sinh 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Bí thư Huyện ủy Đam Rông tặng hoa chúc mừng Hội thánh Đạ Mun ở thôn Đạ Mun, xã Đạ K’Nàng

Trên địa bàn huyện Đam Rông có 4 tôn giáo chính là Thiên chúa giáo, Phật Giáo, đạo Tin lành và Cao Đài với gần 42.000 giáo dân và các tín đồ chiếm trên 72% dân số toàn huyện. Trong thời gian qua, địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức, tín đồ tôn giáo được thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và thực hiện các lễ nghi trong khuôn khổ của pháp luật, đáp ứng nhu cầu tâm linh của Nhân dân và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện thăm hỏi sức khỏe và tình hình đời sống, sản xuất của bà con giáo dân

Tại những nơi đến thăm, đoàn đã gửi lời chúc mừng đến đồng bào Công giáo, Tin lành, Cao đài đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và gửi lời tri ân sâu sắc đến các vị chức sắc, bà con giáo dân đã đồng hành với chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND cũng đã thông báo tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của huyện trong năm qua, bày tỏ mong muốn các vị linh mục, mục sư, các vị chức sắc và bà con giáo dân tiếp tục giữ vững tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đóng góp tích cực vào các phong trào, hoạt động của địa phương.

H.THẮM