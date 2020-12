Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm Tòa Giám mục Đà Lạt

(LĐ online) - Chiều 14/12, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Đà Lạt nhân dịp Giáng sinh đang đến gần và chuẩn bị đón chào năm mới 2021. Cùng đi với đoàn có Trưởng Ban Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Thanh.

Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tặng hoa và quà cho Tòa Giám mục Đà Lạt nhân dịp Giáng sinh 2020

Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Võ Ngọc Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Thượng tọa Thích Thanh Tân – Trưởng Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Lâm Đồng. Đại diện phía Tòa Giám mục có Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Linh mục Hoàng Văn Chính –Tổng đại diện Giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Ủy Ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của các linh mục, chức sắc công giáo và bà con giáo dân trong tỉnh đã đoàn kết, đồng thuận chung tay cùng địa phương thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “ Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”, nhất là đồng bào công giáo tham gia tích cực “bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay trong phát triển kinh tế, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng “Xứ đạo, họ đạo an toàn, không có tội phạm”, “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”…

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp tích cực của đồng bào công giáo tỉnh Lâm Đồng, của các vị chức sắc, linh mục vận động bà con đoàn kết phát huy tinh thần “Kính Chúa yêu nước” sống “Tốt đời đẹp đạo”, chung tay cùng địa phương xây dựng Lâm Đồng ngày càng giàu mạnh, xây dựng Đà Lạt trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Dịp này, đoàn Trung ương MTTQ Việt Nam cũng tặng hoa và quà chúc mừng Giáng sinh, chúc mừng năm mới đến Tòa Giám mục, chúc giám mục Nguyễn Văn Mạnh nhiều sức khỏe, các linh mục, chức sắc, bà con giáo dân Lâm Đồng đón một mùa giáng sinh ấm áp, an lành.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại Tòa Giám mục Đà Lạt

Giám mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh bày tỏ sự cảm kích trước chuyến thăm hỏi và chúc mừng Giáng sinh của đoàn Trung ương MTTQ Việt Nam dành cho Tòa Giám mục Đà Lạt; cảm kích trước kết quả của Trung ương; trong đó, có sự chung tay của các tôn giáo cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19 và vận động, đoàn kết hỗ trợ tích cực cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Thành quả đó khẳng định ý chí và tinh thần đoàn kết của Nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng bào công giáo tỉnh cũng đã góp phần nhỏ vào thành quả chung đó, bà con phấn khởi tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương MTTQ Việt Nam, do MTTQ tỉnh phát động. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần và khu dân cư, xóm đạo cũng ngày càng khang trang, hiện đại hơn. Bà con giáo dân gắn bó đoàn kết cùng nhau xây dựng khu dân cư nơi mình sinh sống ngày càng xanh – sạch – đẹp, góp phần chung vào công cuộc xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh của tỉnh ngày càng chất lượng, hiệu quả.

NGUYỆT THU