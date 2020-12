Thảo luận sôi nổi, trách nhiệm về nhiều giải pháp trọng tâm 2021

(LĐ online) - Tiếp tục chương trình làm việc buổi chiều 9/12, kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại 5 tổ.

Chiều nay, các đại biểu HĐND chia làm 5 tổ để tổ chức thảo luận, trong đó các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, các khuyết điểm kéo dài nhiều năm như quản lý bảo vệ rừng, quy hoạch đô thị, trật tư xây dựng…

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Bên cạnh những kết quả đã đạt được về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị được giữ vững. Dự báo những tác động tiêu cực của Đại dịch Covid-19 có thể kéo dài; tình hình thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên đất đai, khoáng sản còn nhiều hạn chế, bất cập; hệ thống giao thông, thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu phát triển,...Trong bối cảnh đó, các cấp, các ngành, địa phương tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh những năm tiếp theo.

Với mục tiêu chủ yếu là phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở giữ vững, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh khởi nghiệp. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò điều hành của UBND tỉnh, việc xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh sát, trúng, hiệu quả.

Các đại biểu đã đi sâu phân tích, lý giải và đề xuất giải pháp mục tiêu thúc đẩy kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo

Các đại biểu tập trung thảo luận về những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, những chỉ tiêu chưa đạt, tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong thời gian tới, nhất là những hạn chế khuyết điểm kéo dài nhiều năm chưa được khắc phục như các vấn đề về quản lý bảo vệ rừng, quy hoạch đô thị, trật tư xây dựng… vấn đề đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Các đại biểu đã đi sâu phân tích, lý giải và đề xuất giải pháp mục tiêu thúc đẩy kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp hữu ích như quan tâm nhiều hơn đến vấn đề xây dựng nhãn hiệu sầu riêng Đạ Huoai; cần nghiên cứu đề xuất để có thể xuất khẩu chính ngạch sầu riêng vì đây là nguồn nông sản rất có giá trị, được thế giới ưa chuộng. Trong giải pháp trọng tâm 2021 chưa có khâu “đột phá” trong thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh cần có giải pháp căn cơ hơn hướng tới chiều sâu trong tương lai, để thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao. Trong tình hình dịch bệnh Covid – 19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn, chỉ hoạt động cầm chừng rất cần sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, nhất là hỗ trợ vốn. Đề nghị tỉnh cần nghiên cứu kỹ về nông nghiệp công nghệ cao, nhất là công nghiệp chế biến sau thu hoạch, tạo điều kiện vay vốn để doanh nghiệp đầu tư mẫu mã, bao bì để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, nhất là ngành rau hoa thế mạnh của tỉnh. Các sở, ngành nên phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp để các đề tài khoa học của sở ngành thiết thực hơn, hữu ích cho doanh nghiệp, phục vụ đời sống sản xuất.

Đề nghị tỉnh quan tâm đôn đốc vấn đề cấp phép đất nông lâm theo quy định mới của Chính phủ, nhất là liên quan đến 3 loại đất rừng, đến nay vẫn chưa hoàn thành về phương án sử dụng đất. Đây là vấn đề cấp bách cần thực hiện ngay để người dân được sở hữu, thế chấp vay vốn ngân hàng, mở rộng phát triển sản xuất.

Đại biểu TP Đà Lạt đặt ra một số vướng mắc, những bất hợp lý trong công tác quy hoạch rau hoa công nghệ cao

Các đại biểu đi sâu phân tích nhiều chỉ tiêu về giảm nghèo, cần có chương trình rà soát lại các thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh, nhất là các thôn nằm trong xã Nông thôn mới để có cơ chế hỗ trợ đầu tư kịp thời, tránh để các hộ cận nghèo có nguy cơ tái nghèo cao. Quan tâm đến vấn đề giải quyết đất sản xuất cho bà con người đồng bào DTTS. Đề nghị tỉnh cần có giải pháp quan tâm hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như hộ nghèo, học sinh là con em người đồng bào DTTS, đối tượng chính sách…để trong thời gian tới các chỉ tiêu cơ bản đạt và giữ vững.

Có đại biểu đề xuất, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cần tập trung các giải pháp thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư đã được phê duyệt và đang triển khai dang dở, cần có chính sách ưu tiên cho các nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết để thúc đẩy phát triển KT – XH địa phương nhanh và bền vững.

Ngày mai, kỳ họp tiếp tục làm việc tại hội trường, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhiều vấn đề “ nóng”, nổi cộm được dư luận, cử tri và Nhân dân quan tâm. Nghe Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu về các vấn đề chủ yếu thuộc trách nhiệm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong năm 2020 và một số vấn đề trọng tâm trong thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021.

Đại biểu HĐND, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng phân tích một số bất cập trong công tác quy hoạch khi thảo luận tại tổ 1 Các đại biểu HĐND tại các tổ chất vấn, trao đổi nhiều vấn đề về công tác bảo vệ môi trường rừng, trật tự xây dựng; xây dựng thương hiệu nông sản Lâm Đồng, công tác phòng chống tham nhũng,...

Báo Lâm Đồng Điện tử tiếp tục thông tin về kỳ họp tới độc giả.

NGUYỆT THU – CHÍNH THÀNH – VĂN BÁU