TP Bảo Lộc tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2020

(LĐ online) - Chiều ngày 30/12, UBND TP Bảo Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố chủ trì hội nghị.

Năm 2020, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cùng các cơ quan, ban, ngành địa phương triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng địa phương được giao; đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang, thực hiện công tác động viên, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tiếp tục được đẩy mạnh.... Theo đó, trong năm 2020, TP Bảo Lộc hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Các cấp, ngành tiếp tục thực hiện chặt chẽ công tác quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội gắn với quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ thành phố đến năm 2020. Cùng với đó, TP Bảo Lộc cũng đặc biệt chú trọng, quan tâm thực hiện các chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội.

Đặc biệt, trong năm 2020, trước tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, khó lường, UBND TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Với vai trò là lực lượng xung kích tuyến đầu, Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc đã triển khai các biện pháp, phần việc trong công tác phòng chống dịch Covid – 19, như: Triển khai xây dựng khu cách ly tập trung sẵn sàng tiếp nhận thu dung phòng chống dịch tại khu huấn luyện tập trung Thôn 2 (xã Đại Lào); tổ chức phát tặng khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí cho người dân và học sinh trên địa bàn. Trong năm, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cũng đã triển khai các đợt dân vận tập trung và các đợt tham gia nạo vét, khơi thông lòng suối, cống rãnh, kênh mương trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ huy thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Đoàn Kim Đình yêu cầu, trong thời gian tới, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách. pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, lực lượng vũ trang thành phố phải thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với lực lượng Công an thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị chu đáo cho công tác giao quân 2021 sắp tới; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách cho nhiệm vụ của lực lượng vũ trang…

Nhân dịp này, UBND TP Bảo Lộc khen thưởng cho 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

