TP Bảo Lộc tổng kết phong trào ''Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'' năm 2020

(LĐ online) - Chiều 31/12, UBND TP Bảo Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đại tá Lê Vinh Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã về dự.

Các cá nhân đón nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an trao tặng

Trong năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn TP Bảo Lộc được củng cố và phát triển, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Theo đó, Ban chỉ đạo xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm; tổ chức huấn luyện, hướng dẫn lực lượng nòng cốt cách quản lý, đấu tranh với các đối tượng có tiền án, tiền sự và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tích cực công tác tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm an ninh chính trị, trật tự án toàn xã hội tại địa phương.

Theo đó, các cơ quan, đoàn thể, xã, phường đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền các thủ đoạn, hình thức hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như ma túy, trộm cắp, cướp giật, “tín dụng đen” và tội phạm công nghệ cao… thu hút hàng chục ngàn lượt hội viên, đoàn viên, học sinh và quần chúng Nhân dân tham gia. Nhờ vậy, công tác nhận biết, phòng ngừa, tối giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong Nhân dân đã được nâng lên.

Trong năm, quần chúng Nhân dân trên địa bàn thành phố đã cung cấp cho lực công an 705 tin; trong đó, có 403 tin có giá trị, giúp lực lượng công an giải quyết 58 vụ vi phạm pháp luật, bắt 87 đối tượng. Cùng với đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bảo Lộc đã tiếp nhận 358 tin báo tố giác tội phạm, đã giải quyết 323/358 tin, đạt ty lệ 90,22%; đồng thời, điều tra khám phá 101/108 vụ, đạt 93,5%; 15/15 vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 100%. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 153 vụ, 236 đối tượng; kết luận điều tra đề nghị truy tố 122 vụ, 212 đối tượng; đã vận động, bắt 10/25 đối tượng truy nã…

Cùng với công tác tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào cũng đặc biệt được chú trọng. Trong năm, Công an TP Bảo Lộc và các cơ quan, đoàn thể đã xây dựng được 4 mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và nâng con số này trên địa bàn thành phố lên 52 mô hình. Trong đó, mô hình Camera an ninh đã được nhân rộng, thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia đóng góp kinh phí xây dựng. Qua đó, camera an ninh trải rộng khắn đường phố là “cánh tay” hỗ trợ đắc lực cho cơ quan công an điều tra phá án. Cùng với đó, các mô hình “Đội xung kích an ninh”, “Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Giáo họ bình yên”, “Địa chỉ tin cậy”, “Cánh cổng an ninh” và “Cổng trường an toàn giao thông”… tiếp tục duy trì, phát triển thu hút hàng ngàn quần chúng tham gia.

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng của Công an tỉnh Lâm Đồng

Trong năm qua, TP Bảo Lộc cũng đã kiện toàn, củng cố 95 tổ An ninh Nhân dân; duy trì hoạt động 6 Ban bảo vệ dân phố, với hơn 100 tổ viên; xây dựng 165 tổ hòa giải, với hơn 620 người tham gia và xây dựng 14 đội tuần tra “Dân cử dân nuôi”. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với cơ quan công an tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc và Công an thành phố cũng đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Qua đó, góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa phương ngày càng vững mạnh.

Các cá nhân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ nhận khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Dịp này, TP Bảo Lộc có 10 cá nhân vinh dự được Bộ Công an tặng thưởng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 4 tập thể và 2 cá nhân được Công an tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020; 7 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu, tự nguyên giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; UBND TP Bảo Lộc cũng tặng giấy khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân. Cùng với đó, 35 xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn được UBND TP Bảo Lộc trao quyết định “Đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự”.

