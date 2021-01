Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận thăm và chúc tết tại Đà Lạt

(LĐ online) - Sáng 20/1, đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và chúc tết Đảng bộ xã Trạm Hành và một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Bí Thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu tại buổi thăm và chúc tết chính quyền, Nhân dân xã Trạm Hành

Cùng đi còn các đồng chí: Võ Ngọc Hiệp – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Duy Hùng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Đà Lạt; Lê Thị Thêu - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội và các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thăm hỏi tại UBND xã Trạm Hành, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận đã thông báo một số kết quả kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2020. Theo đó, mặc dù với rất nhiều khó khăn do nguyên nhân khách quan, nhưng với nhiều nỗ lực của cán bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 đã đạt được mức tăng trưởng khá tốt. Thu ngân sách của tỉnh đạt 101% so với kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội cũng được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt kết quả cao. Tình hình an ninh - trật tự xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm, chấn chỉnh.

Đánh giá cao sự phát triển của xã Trạm Hành thời gian gần đây trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh xã hội, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn, năm 2021, chính quyền và bà con nhân dân xã sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa để xây dựng xã thật sự mạnh và bền vững về mọi mặt. Đặc biệt, cần tìm tòi, xây dựng thêm nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại giá trị cao, bền vững mang đậm nét đặc trưng của vùng đất Trạm Hành vẫn đang còn nhiều tiềm năng để tạo ra sự bứt phá trong phát triển kinh tế.

Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận trao quà tết cho các đình chính sách, gia đình có công

Nhân dịp Tết Tân Sửu sắp đến, Bí thư Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo lãnh đạo thành phố cần đặc biệt quan tâm đến chế độ chính sách cho các gia đình chính sách, gia đình còn khó khăn trên địa bàn để tất cả bà con nhân dân đều được hưởng một kỳ lễ tết đầy đủ, an vui, an toàn.

Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ đã trao tặng chính quyền và Nhân dân xã Trạm Hành công trình trị giá 500 triệu đồng. Đoàn công tác của tỉnh cũng trao tặng 30 phần quà tết cho các gia đình chính sách, gia đình có công trên địa bàn xã Trạm Hành và xã Xuân Trường.

Ngay sau buổi đến thăm và tặng quà tết tại xã Trạm Hành, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà tết cho cụ Nguyễn Tùng Vân (93 tuổi, Phan Chu Trinh, Phường 9, TP Đà Lạt) là cán bộ tiền khởi nghĩa và cụ Lê Thị Cừu (89 tuổi, Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt) là gia đình có công với cách mạng.

Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận ân cần thăm hỏi cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Tùng Vân Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận thăm hỏi và tặng quà tết cụ Lê Thị Cừu Bí Thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận và đoàn công tác trao tặng công trình trị giá 500 triệu cho chính quyền và Nhân dân xã Trạm Hành

NGUYỄN NGHĨA