Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt khen thưởng các cán bộ công an trong phòng chống tội phạm

(LĐ online) - Sáng 18/1, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San đã khen thưởng các cán bộ, chiến sĩ công an lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San khen thưởng các cán bộ công an lập thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt khen thưởng ông Đoàn Văn Dương - Cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Lạt do có nhiều nỗ lực lập thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm ma túy. Vụ án xảy ra sáng 15/12/2020, lực lượng trinh sát Công an Đà Lạt phát hiện, bắt quả tang 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại Phường 3 và Phường 6. Vụ án đang được tiếp tục được điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để khởi tố với các đối tượng vi phạm về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cũng khen thưởng 2 ông Nguyễn Minh Tuấn, Trần Tuấn Mậu, đều cán bộ Công an Phường 12, do đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm.

Trưa 19/11/2020 Công an Phường 12 đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bắt giữ người, đánh đập, tống tiền trái pháp luật. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an Phường 12 đã đến hiện trường, giải thoát đưa người bị bắt đi cấp cứu. Đồng thời, phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt bắt giữ đối tượng giữ người trái pháp luật và đang tiến hành lập hồ sơ vụ án điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiến công thứ hai của Công an Phường 12 đó là tìm ra thủ phạm trộm xe máy. Hiện, công an đang tạm giữ đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và chuyển hồ sơ lên công an điều tra thành phố xử lý theo quy định pháp luật.

NGUYỆT THU