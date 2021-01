Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp thăm, chúc tết tại TP Bảo Lộc

(LĐ online) - Sáng 21/1/2021, đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lộc Châu TP Bảo Lộc.

Toàn cảnh buổi gặp mặt, chúc tết Tân Sửu của đồng chí Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lộc Châu

Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng. Về phía lãnh đạo địa phương có đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy bạn MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc.

Tại buổi thăm, chúc tết Tân Sửu 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã thông báo một số kết quả kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2020 tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lộc Châu. Đồng chí Trần Văn Hiệp nhấn mạnh, mặc dù tỉnh nhà phải đối diện với rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan, cụ thể nhất là ảnh hưởng của dịch Covid – 19, dịch tả lợn châu Phi, nhưng bằng sự đồng tâm, hiệp lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà năm 2020 đã đạt được mức tăng trưởng khá tốt. Thu ngân sách của tỉnh đạt 101% so với kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội cũng được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt kết quả cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả nổi bật đáng tự hào.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà xã Lộc Châu đã đạt được trong một năm đầy khó khăn, thách thức. Đồng chí mong muốn, trong năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lộc Châu tiếp tục phấn đấu chung sức, đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong lao động, sản xuất theo gương Bác Hồ vĩ đại. Từ đó, tiếp tục khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương để xây dựng các mô hình sản xuất; khơi dậy cho Nhân dân ý thức đảm bảo an toàn giao thông trật tự trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao chính quyền và các ngành, đoàn thể xã Lộc Châu sớm giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại chợ Tân Bùi nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 20 trước, trong và sau tết.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp phát biểu tại buổi đến thăm, chúc tết Tân Sửu năm 2021 tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc)

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự thay đổi, phát triển nhanh và bên vững của xã Lộc Châu đã góp phần đưa đời sống Nhân dân địa phương ngày càng nâng lên; đồng thời, gửi lời chúc mừng năm mới Tân Sửu an khang, thịnh vượng tới các vị lão thành cách mạng cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Bảo Lộc nói chung, xã Lộc Châu nói riêng. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo lãnh đạo TP Bảo Lộc cần đặc biệt quan tâm đến chế độ cho các gia đình chính sách, người có công, lao động nghèo trên địa bàn để tất cả bà con Nhân dân địa phương đều được đón tết cổ truyền đầy đủ, đầm ấm, hạnh phúc và an vui.

Tại đây, Đồng chí Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lộc Châu công trình trị giá 500 triệu đồng. Đoàn công tác của tỉnh cũng trao tặng 32 phần quà tết cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn TP Bảo Lộc; trong đó, có 2 gia đình chính sách (trị giá 2,5 triệu đồng/suất) và 30 hộ nghèo (1 triệu đồng/suất).

Đồng chí Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác trao tặng công trình trị giá 500 triệu đồng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lộc Châu Đồng chí Trần Văn Hiệp tặng quà tết các gia đình chính sách Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cùng Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Triệu tặng quà tết cho các gia đìn chính sách, hộ khó khăn

KHÁNH PHÚC